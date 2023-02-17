Свердловские прокуроры проверят стычку между старшеклассником и третьеклассником

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры Фото:

В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку конфликтной ситуации, которая произошла 17 февраля в школе № 95, где старшеклассник поставил на колени третьеклассника и попросил его целовать руку. Об этом заявляет региональное ведомство.

«Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила проводит проверку по публикации в СМИ об инциденте между учащимися на территории МБОУ СОШ № 95 г. Нижнего Тагила», — сообщает областная прокуратура. Ведомство оценит работу администрации образовательного учреждения и системы профилактики по предупреждению противоправных действий среди несовершеннолетних.

Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле старшеклассник поставил на колени третьеклассника, просил целовать руку и подставил к горлу металлический предмет. Конфликт якобы разразился из-за того, что мальчик попал снежком в двух мальчиков постарше, а те заставили его извиняться за это.

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В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку конфликтной ситуации, которая произошла 17 февраля в школе № 95, где старшеклассник поставил на колени третьеклассника и попросил его целовать руку. Об этом заявляет региональное ведомство. «Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила проводит проверку по публикации в СМИ об инциденте между учащимися на территории МБОУ СОШ № 95 г. Нижнего Тагила», — сообщает областная прокуратура. Ведомство оценит работу администрации образовательного учреждения и системы профилактики по предупреждению противоправных действий среди несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле старшеклассник поставил на колени третьеклассника, просил целовать руку и подставил к горлу металлический предмет. Конфликт якобы разразился из-за того, что мальчик попал снежком в двух мальчиков постарше, а те заставили его извиняться за это.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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