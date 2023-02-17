Макрон призвал Запад содействовать контрнаступлению Украины

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Президент Франции, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон призвал увеличить поддержку Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад должен поддержать контрнаступление Украины и укрепить обороноспособность ВСУ. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я убежден, что мы должны увеличить нашу поддержку и наши усилия, чтобы укрепить обороноспособность Украины и позволить ей вести контрнаступление — единственное, что сделает возможным кредитоспособные переговоры на условиях Украины», — сказал Макрон во время Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция ведется на youtube-канале Deutsche Welle на русском (признан иноагентом).

В Белом доме ожидают, что ВСУ начнут контрнаступление весной. Украинская армия планирует наступление на восток в течение нескольких месяцев, сообщили в Минобороны Украины. В Польше считают, что у Украины нет сил и средств для наступления, передает «Национальная служба новостей».

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Запад должен поддержать контрнаступление Украины и укрепить обороноспособность ВСУ. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Я убежден, что мы должны увеличить нашу поддержку и наши усилия, чтобы укрепить обороноспособность Украины и позволить ей вести контрнаступление — единственное, что сделает возможным кредитоспособные переговоры на условиях Украины», — сказал Макрон во время Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция ведется на youtube-канале Deutsche Welle на русском (признан иноагентом). В Белом доме ожидают, что ВСУ начнут контрнаступление весной. Украинская армия планирует наступление на восток в течение нескольких месяцев, сообщили в Минобороны Украины. В Польше считают, что у Украины нет сил и средств для наступления, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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