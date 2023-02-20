Челябинку, которая помогла сожителю убить дочь, хотят лишить родительских прав по видеосвязи

Женщина примет участие в заседании по видеосвязи из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинку, которая в августе 2022 года помогла своему сожителю убить дочь, хотят лишить родительских прав на младшего ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина будет участвовать в заседании посредством видеосвязи, так как находится в СИЗО. Также рассматривается вопрос о лишении прав отца ребенка.

«Ответчики исковые требования не признают. Челябинка находится в следственном изоляторе. Ее участие обеспечено посредством видеоконференц связи. Дело находится на контроле в прокуратуре района», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что сторонам предоставили время на сбор доказательств исполнения или неисполнения ответчиками родительских обязанностей. Заседание состоится 6 марта.

Челябинка попала в СИЗО, так как нарушила подписку о невыезде и уехала в Москву на шоу «Мужское/Женское». Она хотела доказать, что не причастна к убийству дочери, и пыталась вернуть себе младшего ребенка. Зал и ведущие отказались верить в ее версию произошедшего, а ведущий шоу Александр Гордон назвал ее чудовищем.

Тело 19-летней девушки нашли утром 4 августа в одном из мусорных баков в Ленинском районе. Правоохранители сначала задержали сожителя челябинки. В ходе следствия выяснилось, что в момент убийства женщина держала дочь и не давала ей вырваться.