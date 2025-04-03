Российские моряки спасли нелегальных мигрантов с дрейфующей лодки в океане

Российские моряки спасли 54 нелегальных мигрантов в Атлантическом океане. Инцидент произошел 2 апреля, когда судно Frio Forwin направлялось с Агадира в Марокко и получило сигнал о дрейфующей лодке с людьми — передает telegram канал Baza.
«Команда получила сигнал о дрейфующей лодке с мигрантами — у них сломался двигатель, и течение сносило лодку на север. Чтобы найти лодку, потребовалось время, но в итоге команда Frio Forwin спасла полсотни человек», — сообщает Baza.
Среди спасенных оказались граждане Нигерии, Пакистана и Марокко, включая пять женщин и грудного ребенка. После оказания первой помощи всех передали береговой охране у порта Тан Тан.
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