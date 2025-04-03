Российские моряки спасли нелегальных мигрантов с дрейфующей лодки в океане

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У лодки, перевозящей мигрантов, сломался двигатель
У лодки, перевозящей мигрантов, сломался двигатель Фото:

Российские моряки спасли 54 нелегальных мигрантов в Атлантическом океане. Инцидент произошел 2 апреля, когда судно Frio Forwin направлялось с Агадира в Марокко и получило сигнал о дрейфующей лодке с людьми — передает telegram канал Baza.

«Команда получила сигнал о дрейфующей лодке с мигрантами — у них сломался двигатель, и течение сносило лодку на север. Чтобы найти лодку, потребовалось время, но в итоге команда Frio Forwin спасла полсотни человек», — сообщает Baza.

Среди спасенных оказались граждане Нигерии, Пакистана и Марокко, включая пять женщин и грудного ребенка. После оказания первой помощи всех передали береговой охране у порта Тан Тан.

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Российские моряки спасли 54 нелегальных мигрантов в Атлантическом океане. Инцидент произошел 2 апреля, когда судно Frio Forwin направлялось с Агадира в Марокко и получило сигнал о дрейфующей лодке с людьми — передает telegram канал Baza. «Команда получила сигнал о дрейфующей лодке с мигрантами — у них сломался двигатель, и течение сносило лодку на север. Чтобы найти лодку, потребовалось время, но в итоге команда Frio Forwin спасла полсотни человек», — сообщает Baza. Среди спасенных оказались граждане Нигерии, Пакистана и Марокко, включая пять женщин и грудного ребенка. После оказания первой помощи всех передали береговой охране у порта Тан Тан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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