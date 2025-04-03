Российская «дочка» Apple впервые за три года заработала деньги

Российская «дочка» Apple впервые с 2022 года заработала прибыль в 1,1 млрд
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Прибыль обеспечил возврат НДС на товары
Прибыль обеспечил возврат НДС на товары Фото:

Российская «дочка» Apple «Эппл Рус» впервые с 2022 года получила прибыль в размере 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно из финансового отчета компании.

«Подразделение Apple в России „Эппл Рус“ по итогам 2024 года показало 1,1 млрд руб. чистой прибыли», — передает содержание отчета РБК. Отмечается, что это произошло  несмотря на нулевую выручку в 2024 году. Прибыль была обеспечена возвратом НДС на товары, импортированные ранее, а также валютными операциями.

В предыдущие два года компания понесла убытки: 6,5 млрд рублей в 2022 году и один млрд в 2023 году. Несмотря на отсутствие выручки, у компании достаточно ресурсов для продолжения работы, и признаки банкротства отсутствуют.

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Российская «дочка» Apple «Эппл Рус» впервые с 2022 года получила прибыль в размере 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно из финансового отчета компании. «Подразделение Apple в России „Эппл Рус“ по итогам 2024 года показало 1,1 млрд руб. чистой прибыли», — передает содержание отчета РБК. Отмечается, что это произошло  несмотря на нулевую выручку в 2024 году. Прибыль была обеспечена возвратом НДС на товары, импортированные ранее, а также валютными операциями. В предыдущие два года компания понесла убытки: 6,5 млрд рублей в 2022 году и один млрд в 2023 году. Несмотря на отсутствие выручки, у компании достаточно ресурсов для продолжения работы, и признаки банкротства отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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