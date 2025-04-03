Российская «дочка» Apple впервые за три года заработала деньги

Российская «дочка» Apple «Эппл Рус» впервые с 2022 года получила прибыль в размере 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно из финансового отчета компании.
«Подразделение Apple в России „Эппл Рус“ по итогам 2024 года показало 1,1 млрд руб. чистой прибыли», — передает содержание отчета РБК. Отмечается, что это произошло несмотря на нулевую выручку в 2024 году. Прибыль была обеспечена возвратом НДС на товары, импортированные ранее, а также валютными операциями.
В предыдущие два года компания понесла убытки: 6,5 млрд рублей в 2022 году и один млрд в 2023 году. Несмотря на отсутствие выручки, у компании достаточно ресурсов для продолжения работы, и признаки банкротства отсутствуют.
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