В Челябинске опровергли воздушную тревогу, о которой предупреждали взломанные хакерами радиостанции

Ряд радиостанций по всей стране взломали неизвестные хакеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МЧС по Челябинской области опровергло воздушную атаку, о которой 22 февраля предупреждали по ряду радиостанций. В ведомстве пояснили, что сигналы станций были взломаны хакерами.

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сигнал прозвучал в эфире «Авторадио», «Юмор FM», «Comedy FM» и других радиостанций в разных точках страны. Например, в Кургане злоумышленники также запустили в эфир сигнал о воздушной тревоге. На радиостанциях работают над устранением проблемы.