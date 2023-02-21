21 февраля 2023

В Челябинске опровергли воздушную тревогу, о которой предупреждали взломанные хакерами радиостанции

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в детском саду. Челябинск., радио
Ряд радиостанций по всей стране взломали неизвестные хакеры Фото:

ГУ МЧС по Челябинской области опровергло воздушную атаку, о которой 22 февраля предупреждали по ряду радиостанций. В ведомстве пояснили, что сигналы станций были взломаны хакерами.

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сигнал прозвучал в эфире «Авторадио», «Юмор FM», «Comedy FM» и других радиостанций в разных точках страны. Например, в Кургане злоумышленники также запустили в эфир сигнал о воздушной тревоге. На радиостанциях работают над устранением проблемы.

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ГУ МЧС по Челябинской области опровергло воздушную атаку, о которой 22 февраля предупреждали по ряду радиостанций. В ведомстве пояснили, что сигналы станций были взломаны хакерами. «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сигнал прозвучал в эфире «Авторадио», «Юмор FM», «Comedy FM» и других радиостанций в разных точках страны. Например, в Кургане злоумышленники также запустили в эфир сигнал о воздушной тревоге. На радиостанциях работают над устранением проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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