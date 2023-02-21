Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения свердловских полицейских

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента со свердловчанином, который избил приехавший на место аварии сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«В СМИ размещена информация о том, что в Свердловской области мужчина, устроивший ДТП, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Доклад о возбуждении дела и его расследовании подготовит свердловское управление СК.
Информация об инциденте появилась вечером 21 февраля. Мужчина на Volkswagen Polo устроил ДТП и, увидев силовиков, стал кричать «ФСБ» и сопротивляться. Он напал на сотрудников, дебошира пришлось скрутить. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что силовики выясняют личность дебошира и направили его на медосвидетельствование.
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