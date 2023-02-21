21 февраля 2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения свердловских полицейских

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял дело об избиении силовиков на контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента со свердловчанином, который избил приехавший на место аварии сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В СМИ размещена информация о том, что в Свердловской области мужчина, устроивший ДТП, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Доклад о возбуждении дела и его расследовании подготовит свердловское управление СК.

Информация об инциденте появилась вечером 21 февраля. Мужчина на Volkswagen Polo устроил ДТП и, увидев силовиков, стал кричать «ФСБ» и сопротивляться. Он напал на сотрудников, дебошира пришлось скрутить. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что силовики выясняют личность дебошира и направили его на медосвидетельствование.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента со свердловчанином, который избил приехавший на место аварии сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В СМИ размещена информация о том, что в Свердловской области мужчина, устроивший ДТП, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Доклад о возбуждении дела и его расследовании подготовит свердловское управление СК. Информация об инциденте появилась вечером 21 февраля. Мужчина на Volkswagen Polo устроил ДТП и, увидев силовиков, стал кричать «ФСБ» и сопротивляться. Он напал на сотрудников, дебошира пришлось скрутить. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что силовики выясняют личность дебошира и направили его на медосвидетельствование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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