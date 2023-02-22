В Ирбите провели автопробег в честь Дня защитника Отечества. Видео

23 февраля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

В автопробеге участвовал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области состоялся автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Никифоров. «Сегодня в Ирбитском районе прошел автопробег, посвященный 23 февраля. Поздравил участников автопробега в деревне Бердюгиной», — сообщил Никифоров в соцсети «ВКонтакте». Доехав до конечной точки маршрута автопробега — мемориального комплекса, люди возложили цветы и отдали дань героям. «Поздравляю всех с 23 февраля, всем мирного неба, всех благ. Мы победим!» — сказал Никифоров в обращении к жителям.

На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области состоялся автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Никифоров. «Сегодня в Ирбитском районе прошел автопробег, посвященный 23 февраля. Поздравил участников автопробега в деревне Бердюгиной», — сообщил Никифоров в соцсети «ВКонтакте». Доехав до конечной точки маршрута автопробега — мемориального комплекса, люди возложили цветы и отдали дань героям. «Поздравляю всех с 23 февраля, всем мирного неба, всех благ. Мы победим!» — сказал Никифоров в обращении к жителям.