В автопробеге участвовал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров (архивное фото)
На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области состоялся автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Никифоров.
«Сегодня в Ирбитском районе прошел автопробег, посвященный 23 февраля. Поздравил участников автопробега в деревне Бердюгиной», — сообщил Никифоров в соцсети «ВКонтакте».
Доехав до конечной точки маршрута автопробега — мемориального комплекса, люди возложили цветы и отдали дань героям. «Поздравляю всех с 23 февраля, всем мирного неба, всех благ. Мы победим!» — сказал Никифоров в обращении к жителям.
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