22 февраля 2023

В Ирбите провели автопробег в честь Дня защитника Отечества. Видео

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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург
В автопробеге участвовал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров (архивное фото) Фото:

На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области состоялся автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Никифоров.

«Сегодня в Ирбитском районе прошел автопробег, посвященный 23 февраля. Поздравил участников автопробега в деревне Бердюгиной», — сообщил Никифоров в соцсети «ВКонтакте».

Доехав до конечной точки маршрута автопробега — мемориального комплекса, люди возложили цветы и отдали дань героям. «Поздравляю всех с 23 февраля, всем мирного неба, всех благ. Мы победим!» — сказал Никифоров в обращении к жителям.

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На территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области состоялся автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Никифоров. «Сегодня в Ирбитском районе прошел автопробег, посвященный 23 февраля. Поздравил участников автопробега в деревне Бердюгиной», — сообщил Никифоров в соцсети «ВКонтакте». Доехав до конечной точки маршрута автопробега — мемориального комплекса, люди возложили цветы и отдали дань героям. «Поздравляю всех с 23 февраля, всем мирного неба, всех благ. Мы победим!» — сказал Никифоров в обращении к жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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