25 февраля 2023
24 февраля 2023

Челябинские колонии устроили конкурсы и напекли блины на Масленицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Масленица — один из самых любимых праздников в колониях Фото:

В колониях Челябинской области Масленицу отметили блинами, конкурсами и выставкой поделок. В региональном ГУФСИН уверены, что эти мероприятия важны для проведения воспитательной работы с осужденными.

«Проведение традиционных культурно-массовых мероприятий в колониях является важной составляющей воспитательной работы с осужденными. Этот праздник очень любим в колонии. В этом году кроме блинов со сладкими начинками была организована выставка декоративно-прикладного искусства, а также конкурс частушек», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что блины испекли в столовой колонии, всего получилось 800 штук. В качестве начинок было варенье: малиновое, вишневое, смородиновое.

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В колониях Челябинской области Масленицу отметили блинами, конкурсами и выставкой поделок. В региональном ГУФСИН уверены, что эти мероприятия важны для проведения воспитательной работы с осужденными. «Проведение традиционных культурно-массовых мероприятий в колониях является важной составляющей воспитательной работы с осужденными. Этот праздник очень любим в колонии. В этом году кроме блинов со сладкими начинками была организована выставка декоративно-прикладного искусства, а также конкурс частушек», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что блины испекли в столовой колонии, всего получилось 800 штук. В качестве начинок было варенье: малиновое, вишневое, смородиновое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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