Челябинские колонии устроили конкурсы и напекли блины на Масленицу. Фото

26 февраля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Масленица — один из самых любимых праздников в колониях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В колониях Челябинской области Масленицу отметили блинами, конкурсами и выставкой поделок. В региональном ГУФСИН уверены, что эти мероприятия важны для проведения воспитательной работы с осужденными. «Проведение традиционных культурно-массовых мероприятий в колониях является важной составляющей воспитательной работы с осужденными. Этот праздник очень любим в колонии. В этом году кроме блинов со сладкими начинками была организована выставка декоративно-прикладного искусства, а также конкурс частушек», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что блины испекли в столовой колонии, всего получилось 800 штук. В качестве начинок было варенье: малиновое, вишневое, смородиновое. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В колониях Челябинской области Масленицу отметили блинами, конкурсами и выставкой поделок. В региональном ГУФСИН уверены, что эти мероприятия важны для проведения воспитательной работы с осужденными. «Проведение традиционных культурно-массовых мероприятий в колониях является важной составляющей воспитательной работы с осужденными. Этот праздник очень любим в колонии. В этом году кроме блинов со сладкими начинками была организована выставка декоративно-прикладного искусства, а также конкурс частушек», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что блины испекли в столовой колонии, всего получилось 800 штук. В качестве начинок было варенье: малиновое, вишневое, смородиновое.