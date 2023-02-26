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В Челябинской области за год стало меньше безработных

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Город. Курган, безработица, поиск работы, вакансия, служба занятости, центр занятости населения, поиск вакансий
На поиски работы в Челябинской области в среднем уходит чуть меньше 4 месяцев Фото:

Челябинская область поднялась с 28 на 17 место по уровню безработицы в регионах по итогам четвертого квартала 2022 года. Количество безработных уменьшилось на 0,9%.

«Уровень безработицы в Челябинской области — 2,9%. Это на 0,9% ниже, чем в 2021 году. Среднее время поиска работы в Челябинской области по итогам третьего квартала 2022 года составило 3,8 месяца», — говорится в рейтинге РИА Новости.

В среднем по стране уровень безработицы составляет 3,7%, что на 0,6% ниже, чем годом ранее. Проще всего найти работу в ЯНАО, ХМАО и Камчатке, труднее всего — в Дагестане, Северной Осетии и Ингушении. Всего в России около 3 млн безработных жителей.

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Челябинская область поднялась с 28 на 17 место по уровню безработицы в регионах по итогам четвертого квартала 2022 года. Количество безработных уменьшилось на 0,9%. «Уровень безработицы в Челябинской области — 2,9%. Это на 0,9% ниже, чем в 2021 году. Среднее время поиска работы в Челябинской области по итогам третьего квартала 2022 года составило 3,8 месяца», — говорится в рейтинге РИА Новости. В среднем по стране уровень безработицы составляет 3,7%, что на 0,6% ниже, чем годом ранее. Проще всего найти работу в ЯНАО, ХМАО и Камчатке, труднее всего — в Дагестане, Северной Осетии и Ингушении. Всего в России около 3 млн безработных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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