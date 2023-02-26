Лавров похвалил челябинского губернатора за подготовку к ШОС

Сергей Лавров отметил инициативу губернатора Алексея Текслера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов министерства похвалил 27 февраля губернатора Челябинской области Алексея Текслера за подготовку IV Форума глав регионов государств-членов ШОС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Желательно более энергично подключать российские регионы к работе БРИКС и ШОС. В этих объединениях есть форматы, нацеленные на взаимодействие между регионами и провинциями стран-участниц. В этой связи особо отмечу инициативу губернатора Челябинской области А.Л.Текслера, поддержанную МИД России, о проведении в текущем году IV Форума глав регионов государств-членов ШОС», — заявил Лавров.

Лавров отметил, что представительства МИД продолжат оказывать необходимое содействие региональным властям и бизнес-структурам в поиске новых партнеров за рубежом. Все мероприятия с участием иностранных государств, по его мнению, способствуют этому.

Ранее пленарное заседание II форума глав регионов ШОС состоялось в Челябинске в сентябре 2021 года. Тогда Текслер заявил, что на долю ШОС приходится львиная доля товарооборота региона. Область планировала поставлять продукты питания в Индию. В сфере энергетики развивается сотрудничество с Таджикистаном.