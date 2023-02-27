На Карла Либкнехта загорелся троллейбус
В центре Екатеринбурге загорелся троллейбус. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«На Карла Либкнехта загорелся троллейбус. Вроде никто из пассажиров не пострадал», — делятся собеседники агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «ГОРТРАНС». Там заявили, что не слышали об инциденте. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся полный пассажиров троллейбус 1-го маршрута. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щорса- Белинского.
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