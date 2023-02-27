В центре Екатеринбурга загорелся троллейбус. Видео

27 февраля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

На Карла Либкнехта загорелся троллейбус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурге загорелся троллейбус. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На Карла Либкнехта загорелся троллейбус. Вроде никто из пассажиров не пострадал», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «ГОРТРАНС». Там заявили, что не слышали об инциденте. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся полный пассажиров троллейбус 1-го маршрута. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щорса- Белинского.

В центре Екатеринбурге загорелся троллейбус. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На Карла Либкнехта загорелся троллейбус. Вроде никто из пассажиров не пострадал», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «ГОРТРАНС». Там заявили, что не слышали об инциденте. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся полный пассажиров троллейбус 1-го маршрута. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щорса- Белинского.