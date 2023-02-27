В центре Екатеринбурга загорелся троллейбус. Видео

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Снежная погода в Екатеринбурге, троллейбус, снег на дороге
На Карла Либкнехта загорелся троллейбус Фото:

В центре Екатеринбурге загорелся троллейбус. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«На Карла Либкнехта загорелся троллейбус. Вроде никто из пассажиров не пострадал», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «ГОРТРАНС». Там заявили, что не слышали об инциденте. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся полный пассажиров троллейбус 1-го маршрута. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щорса- Белинского.

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В центре Екатеринбурге загорелся троллейбус. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На Карла Либкнехта загорелся троллейбус. Вроде никто из пассажиров не пострадал», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «ГОРТРАНС». Там заявили, что не слышали об инциденте. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся полный пассажиров троллейбус 1-го маршрута. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щорса- Белинского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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