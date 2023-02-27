27 февраля 2023

В Тюмени соцработник обманом украла деньги у слепого инвалида, за которым ухаживала

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцработник похитила с банковской карты слепого инвалида 20 тыс. рублей Фото:

В Тюмени социальный работник обманом сняла деньги с банковской карты слепого инвалида, за которым ухаживала. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что Ленинский суд Тюмени признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета.

«В суде установлено, что обвиняемая, являясь социальным работником в одном из учреждений г. Тюмени, с декабря 2018 года оказывала социальные услуги подопечной — инвалиду по зрению первой группы. В августе 2021 года обвиняемая сопровождала свою 63-летнюю подопечную в банковское учреждение для оказания ей помощи при получении карты. Воспользовавшись слепотой подопечной, под предлогом оказания помощи в активации банковской карты в банкомате, женщина сняла с нее денежные средства в сумме 20 тыс. рублей и присвоила их», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Пропажу денег заметила родственница потерпевшей. После этого действиями соцработника заинтересовалась тюменская прокуратура. За кражу средств с банковского счета Ленинский суд Тюмени приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.

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В Тюмени социальный работник обманом сняла деньги с банковской карты слепого инвалида, за которым ухаживала. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что Ленинский суд Тюмени признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета. «В суде установлено, что обвиняемая, являясь социальным работником в одном из учреждений г. Тюмени, с декабря 2018 года оказывала социальные услуги подопечной — инвалиду по зрению первой группы. В августе 2021 года обвиняемая сопровождала свою 63-летнюю подопечную в банковское учреждение для оказания ей помощи при получении карты. Воспользовавшись слепотой подопечной, под предлогом оказания помощи в активации банковской карты в банкомате, женщина сняла с нее денежные средства в сумме 20 тыс. рублей и присвоила их», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Пропажу денег заметила родственница потерпевшей. После этого действиями соцработника заинтересовалась тюменская прокуратура. За кражу средств с банковского счета Ленинский суд Тюмени приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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