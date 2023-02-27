В Тюмени соцработник обманом украла деньги у слепого инвалида, за которым ухаживала

28 февраля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Соцработник похитила с банковской карты слепого инвалида 20 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени социальный работник обманом сняла деньги с банковской карты слепого инвалида, за которым ухаживала. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что Ленинский суд Тюмени признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета. «В суде установлено, что обвиняемая, являясь социальным работником в одном из учреждений г. Тюмени, с декабря 2018 года оказывала социальные услуги подопечной — инвалиду по зрению первой группы. В августе 2021 года обвиняемая сопровождала свою 63-летнюю подопечную в банковское учреждение для оказания ей помощи при получении карты. Воспользовавшись слепотой подопечной, под предлогом оказания помощи в активации банковской карты в банкомате, женщина сняла с нее денежные средства в сумме 20 тыс. рублей и присвоила их», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Пропажу денег заметила родственница потерпевшей. После этого действиями соцработника заинтересовалась тюменская прокуратура. За кражу средств с банковского счета Ленинский суд Тюмени приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.

В Тюмени социальный работник обманом сняла деньги с банковской карты слепого инвалида, за которым ухаживала. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что Ленинский суд Тюмени признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета. «В суде установлено, что обвиняемая, являясь социальным работником в одном из учреждений г. Тюмени, с декабря 2018 года оказывала социальные услуги подопечной — инвалиду по зрению первой группы. В августе 2021 года обвиняемая сопровождала свою 63-летнюю подопечную в банковское учреждение для оказания ей помощи при получении карты. Воспользовавшись слепотой подопечной, под предлогом оказания помощи в активации банковской карты в банкомате, женщина сняла с нее денежные средства в сумме 20 тыс. рублей и присвоила их», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Пропажу денег заметила родственница потерпевшей. После этого действиями соцработника заинтересовалась тюменская прокуратура. За кражу средств с банковского счета Ленинский суд Тюмени приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.