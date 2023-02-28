Экс-адвокат сургутянки оскорбившей русских, сообщил мотив ее обвинений азербайджанской диаспоры

28 февраля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Обвинить диаспору женщину подбили недоброжелатели Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-адвокат Раи Мамедовой из Сургута (ХМАО), приговоренной к трем годам условно за оскорбление русских, Амил Аббасов сообщил, что выступить с обвинениями в адрес его и азербайджанской диаспоры женщину подбили третьи лица. Об этом журналисту URA.RU сообщил сам Аббасов в телефонном разговоре. «На Мамедову я никаких жалоб писать не буду. Она попала в трудную ситуацию, и ее можно понять. Но вот те лица, которые ее подбили на это, тех ждет строгое наказание. Это я могу гарантировать. Всю эту компанию ждет строгое наказание в соответствии с законом. Я говорю про тех, кто находится здесь и за границей, как в Азербайджане, так и России», — сообщил Аббасов. После оглашения приговора по уголовному делу в отношении Раи Мамедовой за разжигание межнациональной розни женщина обвинила Аббасова в невыполнении своих профессиональных обязанностей как защитника. А диаспору — в том, что сделали дело резонансным. «Резонанс получился из-за диаспоры и моего бывшего адвоката. В день задержания диаспора и адвокат знали, что меня унизили и оскорбили. Диаспора могла найти этого человека и на следствии сказать, что меня спровоцировали как мать, у которой затронули детей. Но не было установлено, кто спровоцировал, кто оскорбил меня. Адвокат свою работу не выполнил», — заявила Мамедова. Между тем Аббасов отметил, что он как защитник, если бы видел нарушения закона в отношении своего клиента, то сам бы выступил с ходатайством к суду. Но в деле не было данных доказательств. «Если бы я в ходе следствия обнаружил бы какие-либо доказательства нарушения закона тем или иным лицом, я бы на это обратил внимание правоохранительных органов и провели бы проверку. Но поскольку от нее никаких доказательств мне не было предоставлено, поэтому у меня и оснований не было куда-либо обращаться», — сообщил адвокат. Ранее URA.RU сообщало, что Рая Мамедова раскрыла причину отказа от адвоката Амила Аббасова. Женщина заявила, что он не смог привлечь к ответственности других участников скандала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-адвокат Раи Мамедовой из Сургута (ХМАО), приговоренной к трем годам условно за оскорбление русских, Амил Аббасов сообщил, что выступить с обвинениями в адрес его и азербайджанской диаспоры женщину подбили третьи лица. Об этом журналисту URA.RU сообщил сам Аббасов в телефонном разговоре. «На Мамедову я никаких жалоб писать не буду. Она попала в трудную ситуацию, и ее можно понять. Но вот те лица, которые ее подбили на это, тех ждет строгое наказание. Это я могу гарантировать. Всю эту компанию ждет строгое наказание в соответствии с законом. Я говорю про тех, кто находится здесь и за границей, как в Азербайджане, так и России», — сообщил Аббасов. После оглашения приговора по уголовному делу в отношении Раи Мамедовой за разжигание межнациональной розни женщина обвинила Аббасова в невыполнении своих профессиональных обязанностей как защитника. А диаспору — в том, что сделали дело резонансным. «Резонанс получился из-за диаспоры и моего бывшего адвоката. В день задержания диаспора и адвокат знали, что меня унизили и оскорбили. Диаспора могла найти этого человека и на следствии сказать, что меня спровоцировали как мать, у которой затронули детей. Но не было установлено, кто спровоцировал, кто оскорбил меня. Адвокат свою работу не выполнил», — заявила Мамедова. Между тем Аббасов отметил, что он как защитник, если бы видел нарушения закона в отношении своего клиента, то сам бы выступил с ходатайством к суду. Но в деле не было данных доказательств. «Если бы я в ходе следствия обнаружил бы какие-либо доказательства нарушения закона тем или иным лицом, я бы на это обратил внимание правоохранительных органов и провели бы проверку. Но поскольку от нее никаких доказательств мне не было предоставлено, поэтому у меня и оснований не было куда-либо обращаться», — сообщил адвокат. Ранее URA.RU сообщало, что Рая Мамедова раскрыла причину отказа от адвоката Амила Аббасова. Женщина заявила, что он не смог привлечь к ответственности других участников скандала.