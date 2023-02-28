В поселке Екатерининка Ивдельского городского округа Свердловской области похоронят Валерия Серика, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Ивдельского городского округа.
«Прощание с бойцом состоится сегодня. Серик погиб 26 января 2023 года в городе Луганск. Земляк исполнял свой воинский долг в составе ЧВК «Вагнер», — рассказали в официальной группе администрации Ивдельского округа соцсети «Вконтакте».
Погибший проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и имел удостоверение участника боевых действий. «Прощание с военным состоится по адресу: поселок Екатерининка, улица Октябрьская, 1 с 12.00 до 13.00 часов», — добавили в администрации.
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