Десантник из Свердловской области погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото

01 марта 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Военнослужащего похоронят 1 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Екатерининка Ивдельского городского округа Свердловской области похоронят Валерия Серика, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Ивдельского городского округа. «Прощание с бойцом состоится сегодня. Серик погиб 26 января 2023 года в городе Луганск. Земляк исполнял свой воинский долг в составе ЧВК «Вагнер», — рассказали в официальной группе администрации Ивдельского округа соцсети «Вконтакте». Погибший проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и имел удостоверение участника боевых действий. «Прощание с военным состоится по адресу: поселок Екатерининка, улица Октябрьская, 1 с 12.00 до 13.00 часов», — добавили в администрации. Военнослужащий Валерий Серик погиб 26 января 2023 года в городе Луганск Фото: Администрация Ивдельского городского округа «Вконтакте»

В поселке Екатерининка Ивдельского городского округа Свердловской области похоронят Валерия Серика, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Ивдельского городского округа. «Прощание с бойцом состоится сегодня. Серик погиб 26 января 2023 года в городе Луганск. Земляк исполнял свой воинский долг в составе ЧВК «Вагнер», — рассказали в официальной группе администрации Ивдельского округа соцсети «Вконтакте». Погибший проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и имел удостоверение участника боевых действий. «Прощание с военным состоится по адресу: поселок Екатерининка, улица Октябрьская, 1 с 12.00 до 13.00 часов», — добавили в администрации.