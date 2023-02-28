Свердловчане во время поминок выбросили друга с балкона

01 марта 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Рецидивисты отправлены в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кировграде (Свердловская область) арестованы два рецидивиста, которые во время поминок 21 февраля выбросили друга с балкона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В ходе застолья между обвиняемыми и указанным мужчиной произошел словесный конфликт, который вскоре перешел в драку. Соучастники <…> взяли потерпевшего за руки и ноги и выбросили с балкона данной квартиры», — говорится в сообщении ведомства. От удара свердловчанин умер на месте — до приезда экстренных служб. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемых задержали в том же жилом секторе, где был найден труп. Они не стали отрицать преступления и рассказали об обстоятельствах ссоры. Силовики выяснили, что конфликт произошел из-за воспоминаний о колонии, в которой сидели все собутыльники. Погибший был многократно судим за грабежи, а его друзья — за кражи, побои, угон и другие преступления. Суд отправил подозреваемых в убийстве в СИЗО.

В Кировграде (Свердловская область) арестованы два рецидивиста, которые во время поминок 21 февраля выбросили друга с балкона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В ходе застолья между обвиняемыми и указанным мужчиной произошел словесный конфликт, который вскоре перешел в драку. Соучастники <…> взяли потерпевшего за руки и ноги и выбросили с балкона данной квартиры», — говорится в сообщении ведомства. От удара свердловчанин умер на месте — до приезда экстренных служб. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемых задержали в том же жилом секторе, где был найден труп. Они не стали отрицать преступления и рассказали об обстоятельствах ссоры. Силовики выяснили, что конфликт произошел из-за воспоминаний о колонии, в которой сидели все собутыльники. Погибший был многократно судим за грабежи, а его друзья — за кражи, побои, угон и другие преступления. Суд отправил подозреваемых в убийстве в СИЗО.