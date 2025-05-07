В Екатеринбурге посадили студента из Йемена, нападавшего на девушек

В Екатеринбурге огласили приговор студенту из Йемена Каиду Рами Салех Яхья, обвиненному в домогательстве девушек. Всего ему вменили восемь преступных эпизодов, передает слова судьи Павла Неретина корреспондент URA.RU.
«Суд признал виновным Каида. По совокупности, ему назначено шесть лет в колонии строгого режима», — огласил судья.
Иностранца задержали 18 октября 2023 года. В столице Урала он обучался в Уральском государственном медицинском университете. Силовики считают, что парень подкрадывался к незнакомкам на улице и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала женщина, которая шла с маленьким сыном.
Кроме того, студент обвиняется в изготовлении порнографии. Материалы он распространял по соцсетям.
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