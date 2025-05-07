В Екатеринбурге посадили студента из Йемена, нападавшего на девушек

07 мая 2025 в 11:20 Размер текста - 17 +

Парню грозило до 20 лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге огласили приговор студенту из Йемена Каиду Рами Салех Яхья, обвиненному в домогательстве девушек. Всего ему вменили восемь преступных эпизодов, передает слова судьи Павла Неретина корреспондент URA.RU. «Суд признал виновным Каида. По совокупности, ему назначено шесть лет в колонии строгого режима», — огласил судья. Иностранца задержали 18 октября 2023 года. В столице Урала он обучался в Уральском государственном медицинском университете. Силовики считают, что парень подкрадывался к незнакомкам на улице и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала женщина, которая шла с маленьким сыном. Кроме того, студент обвиняется в изготовлении порнографии. Материалы он распространял по соцсетям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге огласили приговор студенту из Йемена Каиду Рами Салех Яхья, обвиненному в домогательстве девушек. Всего ему вменили восемь преступных эпизодов, передает слова судьи Павла Неретина корреспондент URA.RU. «Суд признал виновным Каида. По совокупности, ему назначено шесть лет в колонии строгого режима», — огласил судья. Иностранца задержали 18 октября 2023 года. В столице Урала он обучался в Уральском государственном медицинском университете. Силовики считают, что парень подкрадывался к незнакомкам на улице и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала женщина, которая шла с маленьким сыном. Кроме того, студент обвиняется в изготовлении порнографии. Материалы он распространял по соцсетям.