В Екатеринбурге посадили студента из Йемена, нападавшего на девушек

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Оглашение приговора пиарщику Ярославу Ширшикову. Екатеринбург, арест, преступник, подсудимый, суд, мера пресечения, наручники, карман
Парню грозило до 20 лет лишения свободы Фото:

В Екатеринбурге огласили приговор студенту из Йемена Каиду Рами Салех Яхья, обвиненному в домогательстве девушек. Всего ему вменили восемь преступных эпизодов, передает слова судьи Павла Неретина корреспондент URA.RU.

«Суд признал виновным Каида. По совокупности, ему назначено шесть лет в колонии строгого режима», — огласил судья.

Иностранца задержали 18 октября 2023 года. В столице Урала он обучался в Уральском государственном медицинском университете. Силовики считают, что парень подкрадывался к незнакомкам на улице и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала женщина, которая шла с маленьким сыном.

Кроме того, студент обвиняется в изготовлении порнографии. Материалы он распространял по соцсетям.

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В Екатеринбурге огласили приговор студенту из Йемена Каиду Рами Салех Яхья, обвиненному в домогательстве девушек. Всего ему вменили восемь преступных эпизодов, передает слова судьи Павла Неретина корреспондент URA.RU. «Суд признал виновным Каида. По совокупности, ему назначено шесть лет в колонии строгого режима», — огласил судья. Иностранца задержали 18 октября 2023 года. В столице Урала он обучался в Уральском государственном медицинском университете. Силовики считают, что парень подкрадывался к незнакомкам на улице и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала женщина, которая шла с маленьким сыном. Кроме того, студент обвиняется в изготовлении порнографии. Материалы он распространял по соцсетям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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