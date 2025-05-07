Названа причина смерти студента, найденного с пакетом на голове в общежитии УрФУ

Тело парня три дня пролежало в комнате
новость из сюжетаТело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в Новокольцовском
Причиной смерти 19-летнего студента УрФУ Валерия Никифорова, тело которого нашли в общежитии в Екатеринбурге, стала асфиксия. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Труп был обнаружен в душевой с пакетом на голове. Телесных повреждений на теле нет», — сказал собеседник агентства.
Предположительно, труп пролежал в комнате три дня. Комендант с охраной пришла проверить юношу 6 мая. Перед трагедией Валерий поругался с возлюбленной. Знакомые называют его тихим и спокойным. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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