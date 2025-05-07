Названа причина смерти студента, найденного с пакетом на голове в общежитии УрФУ

Студент из Каменска-Уральского умер от асфиксии в общежитии УрФУ в Екатеринбурге
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Открытие медицинского и общественного центров первой очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, указатели, общежитие, кампус урфу
Тело парня три дня пролежало в комнате Фото:
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Тело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в Новокольцовском

Причиной смерти 19-летнего студента УрФУ Валерия Никифорова, тело которого нашли в общежитии в Екатеринбурге, стала асфиксия. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Труп был обнаружен в душевой с пакетом на голове. Телесных повреждений на теле нет», — сказал собеседник агентства.

Предположительно, труп пролежал в комнате три дня. Комендант с охраной пришла проверить юношу 6 мая. Перед трагедией Валерий поругался с возлюбленной. Знакомые называют его тихим и спокойным. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Причиной смерти 19-летнего студента УрФУ Валерия Никифорова, тело которого нашли в общежитии в Екатеринбурге, стала асфиксия. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Труп был обнаружен в душевой с пакетом на голове. Телесных повреждений на теле нет», — сказал собеседник агентства. Предположительно, труп пролежал в комнате три дня. Комендант с охраной пришла проверить юношу 6 мая. Перед трагедией Валерий поругался с возлюбленной. Знакомые называют его тихим и спокойным. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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