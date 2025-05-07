Звезды с миллионами прослушиваний бесплатно выступят в Екатеринбурге

Dead Blonde приезжала вместе с GSPD на «Ночь музыки» в 2024 году
Музыкант GSPD (настоящее имя — Давид Деймур) и певица Dead Blonde (Арина Буланова) стали хедлайнерами фестиваля MEGA Urban Fest в Екатеринбурге. Информацию об этом URA.RU подтвердили организаторы.
Авторы хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница» и «У России три пути» выступят 24 мая. Концерт будет бесплатным.
В прошлом году на фестивале выступали Lizer и Хаски. Посетители слэммились, а кто-то даже забрался на дорожный знак, чтобы было лучше видно.
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