Звезды с миллионами прослушиваний бесплатно выступят в Екатеринбурге

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Dead Blonde и GSPD выступят на MEGA Urban Fest в Екатеринбурге
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Dead Blonde приезжала вместе с GSPD на «Ночь музыки» в 2024 году
Dead Blonde приезжала вместе с GSPD на «Ночь музыки» в 2024 году Фото:

Музыкант GSPD (настоящее имя — Давид Деймур) и певица Dead Blonde (Арина Буланова) стали хедлайнерами фестиваля MEGA Urban Fest в Екатеринбурге. Информацию об этом URA.RU подтвердили организаторы.

Авторы хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница» и «У России три пути» выступят 24 мая. Концерт будет бесплатным.

В прошлом году на фестивале выступали Lizer и Хаски. Посетители слэммились, а кто-то даже забрался на дорожный знак, чтобы было лучше видно.

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Музыкант GSPD (настоящее имя — Давид Деймур) и певица Dead Blonde (Арина Буланова) стали хедлайнерами фестиваля MEGA Urban Fest в Екатеринбурге. Информацию об этом URA.RU подтвердили организаторы. Авторы хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница» и «У России три пути» выступят 24 мая. Концерт будет бесплатным. В прошлом году на фестивале выступали Lizer и Хаски. Посетители слэммились, а кто-то даже забрался на дорожный знак, чтобы было лучше видно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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