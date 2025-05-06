06 мая 2025

«Учились на истории»: полпред Жога раскрыл семейные традиции на 9 Мая

Полпред Жога на 9 Мая ходил на парад с классом и слушал рассказы деда-героя
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога рассказал, что его дедушка служил в разведке
Артем Жога рассказал, что его дедушка служил в разведке Фото:

Уральский полпред президента Артем Жога в детстве обязательно ходил на парад с классом 9 Мая и интересовался подвигами героев Великой Отечественной войны. Как и все советские дети, он участвовал в зарницах и играл в «войнушку». Подробнее о традициях большого праздника в своем детстве он рассказал URA.RU.

«Я родился и вырос в Советском Союзе, мы обязательно ходили на парад всем классом. Если позволяла погода, устраивали небольшие зарницы, играли в войнушку. В моей оротуканской школе в Магадане, где я родился и вырос, была дружина имени Феликса Эдмундовича Дзержинского и был отряд имени Володи Дубинина. И мы учились на их истории, хотели быть похожими на ребят, которые в таком молодом возрасте выполняли важные задачи — и в партизанских отрядах, и в разведке, стояли у станков», — поделился Жога.

Об истории героев будущий полпред узнавал не только из книжек. Его дед Иван Кириллович Ткаченко служил в разведке, а когда закончилась война, его отправили восстанавливать Донбасс. Его историями юный Жога также заслушивался.

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Уральский полпред президента Артем Жога в детстве обязательно ходил на парад с классом 9 Мая и интересовался подвигами героев Великой Отечественной войны. Как и все советские дети, он участвовал в зарницах и играл в «войнушку». Подробнее о традициях большого праздника в своем детстве он рассказал URA.RU. «Я родился и вырос в Советском Союзе, мы обязательно ходили на парад всем классом. Если позволяла погода, устраивали небольшие зарницы, играли в войнушку. В моей оротуканской школе в Магадане, где я родился и вырос, была дружина имени Феликса Эдмундовича Дзержинского и был отряд имени Володи Дубинина. И мы учились на их истории, хотели быть похожими на ребят, которые в таком молодом возрасте выполняли важные задачи — и в партизанских отрядах, и в разведке, стояли у станков», — поделился Жога. Об истории героев будущий полпред узнавал не только из книжек. Его дед Иван Кириллович Ткаченко служил в разведке, а когда закончилась война, его отправили восстанавливать Донбасс. Его историями юный Жога также заслушивался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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