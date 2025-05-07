В Екатеринбурге 9 Мая запустят второй салют: где его искать

В Екатеринбурге второй салют на 9 Мая запустят у ТРЦ Veer Mall
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Салют запустят в 22:00
Салют запустят в 22:00 Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Екатеринбурге праздничный салют в честь 9 Мая запустят не только над акваторией городского пруда, но и у Veer Mall. Об этом сказано на сайте торгового центра. 

«В 22:00 на улице прогремит праздничный салют», — говорится в анонсе. Также гостей ждут выступления Ансамбля песни и пляски Железнодорожных войск Министерства обороны России, солдатская каша и концерт.

Салют запустят и в центре города. Всех желающих ждут в 22:00, шоу продлится полчаса. Полная программа празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге — в афише URA.RU

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В Екатеринбурге праздничный салют в честь 9 Мая запустят не только над акваторией городского пруда, но и у Veer Mall. Об этом сказано на сайте торгового центра.  «В 22:00 на улице прогремит праздничный салют», — говорится в анонсе. Также гостей ждут выступления Ансамбля песни и пляски Железнодорожных войск Министерства обороны России, солдатская каша и концерт. Салют запустят и в центре города. Всех желающих ждут в 22:00, шоу продлится полчаса. Полная программа празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге — в афише URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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