В Екатеринбурге 9 Мая запустят второй салют: где его искать

Салют запустят в 22:00
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В Екатеринбурге праздничный салют в честь 9 Мая запустят не только над акваторией городского пруда, но и у Veer Mall. Об этом сказано на сайте торгового центра.
«В 22:00 на улице прогремит праздничный салют», — говорится в анонсе. Также гостей ждут выступления Ансамбля песни и пляски Железнодорожных войск Министерства обороны России, солдатская каша и концерт.
Салют запустят и в центре города. Всех желающих ждут в 22:00, шоу продлится полчаса. Полная программа празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге — в афише URA.RU.
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