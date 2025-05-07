Делороссы обсудят с руководством страны поручения Путина

6 мая Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, на которой обсуждалось развитие электронной коммерции, экономическая интеграция новых регионов, дефицит кадров, возвращение западных компаний на российский рынок и другие вопросы.
«Деловая Россия» подключилась полноценно к реализации поставленных вами национальных целей развития. В феврале вы поручили правительству разработать план структурных изменений в экономике. У нас и здесь есть существенный набор предложений. Мы постоянно отслеживаем необходимость корректировки отраслевых дисбалансов» — рассказал президенту Алексей Репик.
Известно, что 13 мая федеральный исполком общественной организации проведет встречу уже на уровне руководства РФ с подключением по ВКС руководителей органов исполнительной власти с мест. Ожидается, что предприниматели обсудят с чиновниками варианты решения поставленных президентом задач.
В предложениях, которые будут представлены руководству страны будут учтены и позиции предпринимателей Среднего Урала.
«Свердловское отделение является одним из самых активных в стране. Мы регулярно собираем обратную связь от предпринимателей, фиксируем проблемы и пожелания, включаемся в решение самых сложных вопросов. Наши члены состоят в общественных советах многих министерств, что позволяет нам эффективно взаимодействовать с органами власти на всех уровнях и во всем задачам, поставленным Президентом. На встрече мы поделимся предложениями по развитию отраслей ключевых отраслей региона, интеграции участников СВО в экономику, а также решению кадрового вопроса», — рассказал председатель Свердловского регионального отделения и координатор «Деловой России» по УрФО Леонид Гункевич.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!