В военном Свердловске ловили банды, воровавшие продуктовые карточки у людей

В годы войны в Свердловске орудовали банды, воровавшие продуктовые карточки

Милиции и НКВД удавалось пресекать разгул криминальных элементов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Пока советские солдаты бились на фронте с фашистами, в тылу шла своя борьба, в том числе и с преступными элементами. Так, в военном Свердловске орудовали банды, воровавшие исключительно продуктовые карты у людей. Об одном из таких эпизодов, напоминающем сюжет знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя», рассказано в книге «Победа. Одна на всех».

В 1942 году в Свердловске сотрудники уголовного розыска милиции задержали воровскую группу из пяти человек. В штаб-квартире у них было найдено и изъято 87 продуктовых карт. Карманные воры специализировались только на них.

«Данная группа систематически занималась карманными кражами в трамваях и в хлебных магазинах, где похищала у граждан исключительно продуктовые карточки. Похищенные карточки приносили в квартиру Падериных, а затем выкупали по ним хлеб. Выкупленный хлеб и частично карточки меняли на вино. За 13 дней мая месяца сего года данной группой похищено продуктовых карточек у разных граждан в количестве 90 штук», — сказано в спецсообщении свердловского управления НКВД, которое было отправлено секретарю обкома под грифом совершенно секретно.

Упоминаются в книге и случаи так называемых хищений социалистической собственности. Например, в 1943 году оперативники БХСС пресекли деятельность большой преступной группы, в которую входили сотрудники транспортной конторы Свердлпищеторга и хлебозавода «Автомат».

«По версии следствия, они оборудовали в грузовиках потайные ящики, в которых прятали буханки хлеба, предназначенные для магазинов. Таким образом им удалось похитить свыше 100 тонн хлеба. К уголовной ответственности были привлечены 68 человек», — пишет издание.

Упоминаются в книге и эпизоды более мелких хищений, о которых сообщали в военные годы газеты. Например, о бухгалтере и кассирах Свердловского театра оперы и балета, которые расхитили 300 тысяч из сумм, полученных от продажи билетов. «Тюфяков пьянствовал, проигрывал большие суммы денег в карты и на ипподроме. Преступники арестованы. Привлечены к уголовной ответственности и предаются суду», — писал журналист.

Или о заведующем складом 1-й ВГПК (военизированная государственная пожарная команда) Кошкине, который в 1944-м хотел вынести со своего объекта капусту. «Сержант спецслужбы Кошкин с помощью своей жены пытался похитить со склада команды 15 кг квашеной капусты», — цитируют в книге приказ начальника управления пожарной охраны НКВД Свердловска. Кошкина за капусту сурово не наказали: сержанта посадили под арест на 10 суток и пригрозили военным трибуналом, если он еще раз посягнет на государственное имущество.

В левом верхнем углу фото арсенала оружия, который изъяли у одной из банд Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех»

Попытку хищения капусты Кошкиным удалось предотвратить Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех»