«Шкурники и обжиратели»: свердловчане писали анонимки партийным работникам в военные годы

Свердловчане писали анонимки партийным работникам в военные годы

07 мая 2025 в 08:12 Размер текста - 17 +

Волна народного недовольства была связана с задержкой поставок хлеба Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Тяжелые условия жизни в голодные военные годы иногда толкали жителей деревень и сел на протесты против представителей власти. Бывало такое и в Свердловской области. Авторы книги «Победа. Одна на всех» приводят пять примеров листовок, которые были написаны от лица «советского народа» и адресованы партийным работникам. Они были расклеены в Буткинском районе в феврале 1944 года. Тогда о них в докладной записке на имя секретаря Свердловского обкома ВКП (б) Андрианова сообщал секретарь Буткинского РК ВКП (б) Кожухарь. Он указывал, по линии НКГБ приняты меры по установлению авторов контрреволюционных записок и объяснял, что в районе сложилось напряженное положение с выдачей людям хлеба. Оно, в свою очередь, было связано с задержкой со стороны Облзаготзерно нарядов на муку. Агентство публикует анонимные послания населения, озвученные в книге, без купюр. «Кормильцев! Ты действительно откормился, как бык производитель, много говоришь, а мало делаешь для народа. Народ озлоблен на тебя. Изменись или берегись — башка с плеч. Мы жертвуем своей кровью и телом, а вам весело, хорошо, вином заливаетесь и хлебом отъедаетесь. Вы не болеете за скорую победу. До удобной встречи с вами». [Народ]. «Правители! Если вам доверил народ руководство, позвольте справлять народное доверие. Если не желаете, народ сметет вас с этого пути. Сколько может народ голодать, сколько может терпеть таки ужасы. Мы понимаем, что сейчас война, трудное время. Но это трудное время не для всех. Вы обжираетесь и набиваете себе пузы и карманы. Посмотрите на народ — голодный и раздетый, он ненавидит вас за несправедливость, за мошенчиво [мошенничество] и обман. Прекратите, пока не поздно, иначе мы разобьем к херам ваше дворянское гнездо! Вы интересуетесь кто мы — мы советский народ. Мы не против советской власти. Мы против вас — издевателей, шкурников, обжирателей. Сиропный распределитель. Будь справедлив, много мошенничаешь, друг, не откармливайте своих жен проституток, иначе твоя башка будет плавать в мизге». [Советский народ]. «Гурьев! Бабий курощуп. Ты много думаешь о себе, но для народа ничего не делаешь. Накормить бы тебя мизгой, твой бы хер не стал такой. Повернись лицом к народу!». [Советский народ]. «Дайте народу хлеб и продукты. Отделите от себя. Спасайте детей, народ. Иначе вулкан кипит и может взорваться. Тогда ищите свои головы под ногами». [Советский народ]. «Кожухарь. Народ тебя ценит и уважает, брось плясать по одной дудке с мошенниками. Народ ждет помощи». [Советский народ]. В книге «Победа. Одна на всех» рассказывается правдиво о многих фактах — героических и бытовых Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тяжелые условия жизни в голодные военные годы иногда толкали жителей деревень и сел на протесты против представителей власти. Бывало такое и в Свердловской области. Авторы книги «Победа. Одна на всех» приводят пять примеров листовок, которые были написаны от лица «советского народа» и адресованы партийным работникам. Они были расклеены в Буткинском районе в феврале 1944 года. Тогда о них в докладной записке на имя секретаря Свердловского обкома ВКП (б) Андрианова сообщал секретарь Буткинского РК ВКП (б) Кожухарь. Он указывал, по линии НКГБ приняты меры по установлению авторов контрреволюционных записок и объяснял, что в районе сложилось напряженное положение с выдачей людям хлеба. Оно, в свою очередь, было связано с задержкой со стороны Облзаготзерно нарядов на муку. Агентство публикует анонимные послания населения, озвученные в книге, без купюр. «Кормильцев! Ты действительно откормился, как бык производитель, много говоришь, а мало делаешь для народа. Народ озлоблен на тебя. Изменись или берегись — башка с плеч. Мы жертвуем своей кровью и телом, а вам весело, хорошо, вином заливаетесь и хлебом отъедаетесь. Вы не болеете за скорую победу. До удобной встречи с вами». [Народ]. «Правители! Если вам доверил народ руководство, позвольте справлять народное доверие. Если не желаете, народ сметет вас с этого пути. Сколько может народ голодать, сколько может терпеть таки ужасы. Мы понимаем, что сейчас война, трудное время. Но это трудное время не для всех. Вы обжираетесь и набиваете себе пузы и карманы. Посмотрите на народ — голодный и раздетый, он ненавидит вас за несправедливость, за мошенчиво [мошенничество] и обман. Прекратите, пока не поздно, иначе мы разобьем к херам ваше дворянское гнездо! Вы интересуетесь кто мы — мы советский народ. Мы не против советской власти. Мы против вас — издевателей, шкурников, обжирателей. Сиропный распределитель. Будь справедлив, много мошенничаешь, друг, не откармливайте своих жен проституток, иначе твоя башка будет плавать в мизге». [Советский народ]. «Гурьев! Бабий курощуп. Ты много думаешь о себе, но для народа ничего не делаешь. Накормить бы тебя мизгой, твой бы хер не стал такой. Повернись лицом к народу!». [Советский народ]. «Дайте народу хлеб и продукты. Отделите от себя. Спасайте детей, народ. Иначе вулкан кипит и может взорваться. Тогда ищите свои головы под ногами». [Советский народ]. «Кожухарь. Народ тебя ценит и уважает, брось плясать по одной дудке с мошенниками. Народ ждет помощи». [Советский народ].