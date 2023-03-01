Челябинский суд отменил оправдательный приговор педагогу, обвиняемому в сексе со школьницей

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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Уголовное дело направлено на новое рассмотрение Фото:

Челябинский областной суд 1 марта отменил оправдательный приговор бывшему учителю физкультуры из Троицка, которого обвиняли в сексе с несовершеннолетней ученицей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, с апелляцией обратился прокурор, указавший на нарушения в решении снять с подсудимого все обвинения.

«Действительно, приговор Троицкого городского суда от 24 октября 2022 года в отношении бывшего учителя был отменен судом апелляционной инстанции в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Дело было направлено в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в ином составе суда», — сообщили в суде.

По данным URA.RU, в ходе следствия было выявлено, что обвиняемый во время работы учителем предлагал сразу нескольким несовершеннолетним девушкам заняться сексом. За это он обещал им деньги. Они выступили в роли свидетелей. Также в его домашнем компьютере имелись фотографии обнаженных жертв.

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Челябинский областной суд 1 марта отменил оправдательный приговор бывшему учителю физкультуры из Троицка, которого обвиняли в сексе с несовершеннолетней ученицей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, с апелляцией обратился прокурор, указавший на нарушения в решении снять с подсудимого все обвинения. «Действительно, приговор Троицкого городского суда от 24 октября 2022 года в отношении бывшего учителя был отменен судом апелляционной инстанции в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Дело было направлено в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в ином составе суда», — сообщили в суде. По данным URA.RU, в ходе следствия было выявлено, что обвиняемый во время работы учителем предлагал сразу нескольким несовершеннолетним девушкам заняться сексом. За это он обещал им деньги. Они выступили в роли свидетелей. Также в его домашнем компьютере имелись фотографии обнаженных жертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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