Челябинский суд отменил оправдательный приговор педагогу, обвиняемому в сексе со школьницей

01 марта 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 1 марта отменил оправдательный приговор бывшему учителю физкультуры из Троицка, которого обвиняли в сексе с несовершеннолетней ученицей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, с апелляцией обратился прокурор, указавший на нарушения в решении снять с подсудимого все обвинения. «Действительно, приговор Троицкого городского суда от 24 октября 2022 года в отношении бывшего учителя был отменен судом апелляционной инстанции в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Дело было направлено в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в ином составе суда», — сообщили в суде. По данным URA.RU, в ходе следствия было выявлено, что обвиняемый во время работы учителем предлагал сразу нескольким несовершеннолетним девушкам заняться сексом. За это он обещал им деньги. Они выступили в роли свидетелей. Также в его домашнем компьютере имелись фотографии обнаженных жертв.

Челябинский областной суд 1 марта отменил оправдательный приговор бывшему учителю физкультуры из Троицка, которого обвиняли в сексе с несовершеннолетней ученицей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, с апелляцией обратился прокурор, указавший на нарушения в решении снять с подсудимого все обвинения. «Действительно, приговор Троицкого городского суда от 24 октября 2022 года в отношении бывшего учителя был отменен судом апелляционной инстанции в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Дело было направлено в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в ином составе суда», — сообщили в суде. По данным URA.RU, в ходе следствия было выявлено, что обвиняемый во время работы учителем предлагал сразу нескольким несовершеннолетним девушкам заняться сексом. За это он обещал им деньги. Они выступили в роли свидетелей. Также в его домашнем компьютере имелись фотографии обнаженных жертв.