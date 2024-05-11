В Челябинске траты на школьный бал в среднем составят 23 тысячи рублей

В среднем на выпускной бал придется потратить 23 316 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске школьные выпускные официально пройдут 28 и 29 июня. По подсчетам URA.RU, праздничный вечер и образ в среднем обойдутся для старшеклассника в 23 316 рублей.

Сколько стоит выпускной бал в Челябинске

Как сообщили агентству на базе отдыха «Боярская станица», стоимость празднования для выпускника 9 и 11 классов в среднем составит 5 600 рублей. За доплату в конце вечера действует прощальный костер, где проходит программа с песнями под гитару. Оформление из шаров в агентствах праздника составит около семи тысяч рублей. Из расчета на 30 выпускников вместе с программой у костра цена составит 6 100 рублей.

В отеле «Смолино парк» минимально за выпускной с одного школьника возьмут 6 500 рублей. В стоимость включили фотозону, развлекательную программу и питание. Выпускникам также предлагают сбор у костра, вместе с которым сумма увеличится до 6 900 рублей с человека.

В резиденции «Маркштадт» выпускной с оформлением зала, ведущим и диджеем обойдется минимум 5 900 рублей. Как отметили URA.RU организаторы, стоимость зависит от выбора развлекательной программы. В банкетных залах «ГустоМесто» цена выпускного для старшеклассника начинается от 2 590 рублей. В стоимость включили развлекательную программу, питание, фотографа и фотозону.

Сколько стоит собрать юношу на выпускной

Средняя стоимость костюма для юноши составит 11 391 рубль. Минимально пиджак и брюки обойдутся в 4 750 рублей, большинство магазинов предлагает костюмы за 12 тысяч рублей. Стоимость рубашки начинается от полутора тысяч рублей, а в среднем она обойдется в три тысячи рублей. За мужские туфли придется выложить 3458 рублей, минимально — 2 480 рублей. Галстук-бабочку можно приобрести за 300 рублей, минимальная стоимость при этом составила 192 рубля. Стоимость ленты выпускника в среднем составит 167 рублей.

Согласно подсчетам URA.RU, минимально за образ юноши на выпускной бал придется отдать 9089 рубля. В среднем — 18 316 рублей.

Сколько стоит собрать девушку на выпускной

Цена платья для девушки начинается от 2 766 рублей, в среднем трата составит десять тысяч рублей. Однако стоимость одежды для выпускницы может доходить и до 30 тысяч. Средняя стоимость туфель составит 3 980 рублей, минимальная — 1 800 рублей. За макияж и прическу выпускницам придется выложить 3 400 рублей в среднем и 2 500 рублей минимально. Выпускная лента также обойдется в 167 рублей.

По подсчетам агентства, минимальная стоимость образа девушки составит 7 233 рублей. В среднем за сборы выпускницы придется выложить 17 547 рубля.

Средние траты на выпускной бал вместе с образом составят более 23 тысяч рублей URA.RU