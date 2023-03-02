Легендарный режиссер Кустурица не смог красиво попрощаться с екатеринбуржцами

В Екатеринбурге отменили выступление Эмира Кустурицы из-за перелома ноги

03 марта 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Кустурица должен был выступать в Екатеринбурге 17 марта Фото: Марина Молдавская © URA.RU Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планировал триумфальное завершение концертной деятельности туром по России. Однако выступление легенды кинематографа в Екатеринбурге отменили. Об этом сообщает концертная площадка «МТС Live Холл», где должен был выступить Кустурица. «Уважаемые посетители, концерт Эмира Кустурицы, который должен был состояться 17 марта 2023 года, отменен. Все деньги за билеты будут возвращены», — сообщают представители площадки. РИА-Новости сообщают, что режиссер сломал ногу в горах на западе Сербии. Сейчас Кустурица находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra планировали дать концерты в России в последний раз, так как режиссер хочет полностью посвятить себя кинематографу в ближайшем будущем. Кустурицу называют «балканским Феллини»: он имеет две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля, а также является кавалером ордена Почетного легиона, иностранным членом Академии наук и искусств Республики Сербской. Ранее стало известно, что Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня», который пройдет в ХМАО. Последний раз режиссер приезжал в Екатеринбург в 2018 году на музыкальный фестиваль «Ночь музыки», где он был одним из хэдлайнеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планировал триумфальное завершение концертной деятельности туром по России. Однако выступление легенды кинематографа в Екатеринбурге отменили. Об этом сообщает концертная площадка «МТС Live Холл», где должен был выступить Кустурица. «Уважаемые посетители, концерт Эмира Кустурицы, который должен был состояться 17 марта 2023 года, отменен. Все деньги за билеты будут возвращены», — сообщают представители площадки. РИА-Новости сообщают, что режиссер сломал ногу в горах на западе Сербии. Сейчас Кустурица находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra планировали дать концерты в России в последний раз, так как режиссер хочет полностью посвятить себя кинематографу в ближайшем будущем. Кустурицу называют «балканским Феллини»: он имеет две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля, а также является кавалером ордена Почетного легиона, иностранным членом Академии наук и искусств Республики Сербской. Ранее стало известно, что Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня», который пройдет в ХМАО. Последний раз режиссер приезжал в Екатеринбург в 2018 году на музыкальный фестиваль «Ночь музыки», где он был одним из хэдлайнеров.