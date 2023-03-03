Челябинский губернатор назвал реализацию гособоронзаказа одной из важнейших задач бизнеса

Губернатор Текслер сообщил, что перечень предприятий ОПК в регионе был расширен

В приоритет вошли инвестиционные проекты и развитие промышленности Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер на заседании СПП региона 3 марта обозначил совместные задачи властей и бизнеса. Одной из задач он назвал реализацию гособоронзаказа.

«Мы один из регионов, который успешно выполняет гособоронзаказ. Перечень организаций, в реестре ОПК области, был расширен. Большинство являются градообразующими или социально значимыми, с ними в производственно-кооперационных связях задействовано несколько тысяч предприятий региона», — уточнил Текслер.

Глава региона потребовал обеспечить индексацию уровня зарплаты не ниже инфляции. Он обратил внимание на рост конкуренции между работодателями и необходимость улучшать условия труда. Сохранилась задача и по снижению выбросов.

В рамках реализации проекта «Профессионалитет» Текслер попросил бизнес включиться в формирование будущего межуниверситетского кампуса. Губернатор также отметил, что инновации будут поддерживать субсидиями и долгосрочными заказами. С 1 марта в регионе запущен свой аналог льготной ипотеки.

Заседание «клуба челябинских олигархов» проходило в горнолыжном центре «Металлург» под Магнитогорском. В нем приняли участие представители Свердловской области. В рамках совместного заседания руководители СПП двух регионов Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский подписали соглашение о сотрудничестве.