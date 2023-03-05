Депутат гордмы Перми возглавила подведомственное мэрии учреждение

Депутат гордмы Перми возглавила городской центр психолого-педагогической помощи

Татьяна Шестакова приступила к обязанностям руководителя организации 6 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат гордумы Перми Татьяна Шестакова возглавила подведомственный мэрии «Центр психолого-педагогической помощи». Об этом Шестакова рассказала корреспонденту URA.RU.

«Так совпало. Я очень давно планировала вернуться в образование. Все-таки это очень близкая мне тема. Всю жизнь я работала с детьми. По образованию я преподаватель психологии, закончила Пермский государственный педуниверситет с красным дипломом. Так, что, надеюсь, буду полезна», — сказала Шестакова, отметив, приступает к обязанностям с 6 марта.

Шестакова с 2021 года является депутатом гордумы Перми (11-й избирательный округ). До этого, с 2016 по 2021 год, она была депутатом краевого законодательного собрания. В период с 2013 по 2016 год Шестакова руководила детским садом «Солнечный круг».

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Перми создан в 2005 году. Одно из приоритетных направлений в работе организации — профилактикой деструктивных форм поведения среди детей и подростков. Также центр психолого-педагогической помощи курирует службы примирения, занимается раним выявлением и коррекцией детского и семейного неблагополучия.