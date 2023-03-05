05 марта 2023
04 марта 2023

Депутат гордмы Перми возглавила подведомственное мэрии учреждение

Депутат гордмы Перми возглавила городской центр психолого-педагогической помощи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, шестакова татьяна
Татьяна Шестакова приступила к обязанностям руководителя организации 6 марта Фото:

Депутат гордумы Перми Татьяна Шестакова возглавила подведомственный мэрии «Центр психолого-педагогической помощи». Об этом Шестакова рассказала корреспонденту URA.RU.

«Так совпало. Я очень давно планировала вернуться в образование. Все-таки это очень близкая мне тема. Всю жизнь я работала с детьми. По образованию я преподаватель психологии, закончила Пермский государственный педуниверситет с красным дипломом. Так, что, надеюсь, буду полезна», — сказала Шестакова, отметив, приступает к обязанностям с 6 марта.

Шестакова с 2021 года является депутатом гордумы Перми (11-й избирательный округ). До этого, с 2016 по 2021 год, она была депутатом краевого законодательного собрания. В период с 2013 по 2016 год Шестакова руководила детским садом «Солнечный круг».

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Перми создан в 2005 году. Одно из приоритетных направлений в работе организации — профилактикой деструктивных форм поведения среди детей и подростков. Также центр психолого-педагогической помощи курирует службы примирения, занимается раним выявлением и коррекцией детского и семейного неблагополучия.

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Депутат гордумы Перми Татьяна Шестакова возглавила подведомственный мэрии «Центр психолого-педагогической помощи». Об этом Шестакова рассказала корреспонденту URA.RU. «Так совпало. Я очень давно планировала вернуться в образование. Все-таки это очень близкая мне тема. Всю жизнь я работала с детьми. По образованию я преподаватель психологии, закончила Пермский государственный педуниверситет с красным дипломом. Так, что, надеюсь, буду полезна», — сказала Шестакова, отметив, приступает к обязанностям с 6 марта. Шестакова с 2021 года является депутатом гордумы Перми (11-й избирательный округ). До этого, с 2016 по 2021 год, она была депутатом краевого законодательного собрания. В период с 2013 по 2016 год Шестакова руководила детским садом «Солнечный круг». МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Перми создан в 2005 году. Одно из приоритетных направлений в работе организации — профилактикой деструктивных форм поведения среди детей и подростков. Также центр психолого-педагогической помощи курирует службы примирения, занимается раним выявлением и коррекцией детского и семейного неблагополучия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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