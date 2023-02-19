19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Ветераны боевых действий протестировали пермское тактическое снаряжение для СВО. Видео

Военные из Волгограда показали принцип работы турникетов, которые делают в Перми для участников спецоперации
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Фестиваль
Жгуты и турникеты позволяют остановить кровь при ранении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ветераны боевых действий из Волгограда показали, как работают турникеты, которые изготавливают пермяки. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Отзыв от волгоградской группы о турникетах нашего проекта. Показывают ветераны боевых действий», — указано в сообщении.

Производством вспомогательного тактического снаряжения занимаются многие в Пермском крае. URA.RU уже писало, что супружеская пора решила помочь пермским танкистам в зоне проведения спецоперации и начала печатать детали турникетов на 3D-принтере.

Вооруженные силы России участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.

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Ветераны боевых действий из Волгограда показали, как работают турникеты, которые изготавливают пермяки. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». «Отзыв от волгоградской группы о турникетах нашего проекта. Показывают ветераны боевых действий», — указано в сообщении. Производством вспомогательного тактического снаряжения занимаются многие в Пермском крае. URA.RU уже писало, что супружеская пора решила помочь пермским танкистам в зоне проведения спецоперации и начала печатать детали турникетов на 3D-принтере. Вооруженные силы России участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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