Ветераны боевых действий из Волгограда показали, как работают турникеты, которые изготавливают пермяки. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».
«Отзыв от волгоградской группы о турникетах нашего проекта. Показывают ветераны боевых действий», — указано в сообщении.
Производством вспомогательного тактического снаряжения занимаются многие в Пермском крае. URA.RU уже писало, что супружеская пора решила помочь пермским танкистам в зоне проведения спецоперации и начала печатать детали турникетов на 3D-принтере.
Вооруженные силы России участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.
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