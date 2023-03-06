Нутрициолог раскрыла, какие блюда русской кухни помогают бороться со стрессом

Русские блюда помогают человеку справиться со стрессом и укрепить иммунитет. Об этом рассказала нутрициолог «Азбуки вкуса» Марина Иванова. Она особо отметила квашеную капусту, кефир и простоквашу.
«Ферментация обеспечивает длительное хранение продуктов, повышает их питательную ценность и придает новый вкус, аромат и консистенцию. Благодаря действию полезных бактерий снижается нагрузка на иммунную систему и печень, что позволяет употреблять меньше лекарств и БАДов», — сообщила Марина Иванова в разговоре с интернет-изданием «Газета.ru». Она отметила, что квашеная капуста является хорошим источником витаминов группы B. Также квашеная капуста содержит в себе цинк, кальций, фосфор, которые полезны для организма. Квашеные и кисломолочные продукты помогают организму человека бороться со стрессом.
Марина Иванова отметила, что человеку стоит чаще питаться ферментированными продуктами. По ее словам, они улучшают пищеварение и способствуют профилактике деменции.
Эксперт посоветовала употреблять в пищу квашенные и кисломолочные продукты в период простудных заболеваний. Также они будут полезны во время переездов и недосыпов.
В марте 2023 года диетолог, эндокринолог Антон Поляков отметил, что для правильного питания стоит разделить прием пищи на четыре части. Каждая часть должна содержать по 25% от дневной нормы.
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Русские блюда помогают человеку справиться со стрессом и укрепить иммунитет. Об этом рассказала нутрициолог «Азбуки вкуса» Марина Иванова. Она особо отметила квашеную капусту, кефир и простоквашу. «Ферментация обеспечивает длительное хранение продуктов, повышает их питательную ценность и придает новый вкус, аромат и консистенцию. Благодаря действию полезных бактерий снижается нагрузка на иммунную систему и печень, что позволяет употреблять меньше лекарств и БАДов», — сообщила Марина Иванова в разговоре с интернет-изданием «Газета.ru». Она отметила, что квашеная капуста является хорошим источником витаминов группы B. Также квашеная капуста содержит в себе цинк, кальций, фосфор, которые полезны для организма. Квашеные и кисломолочные продукты помогают организму человека бороться со стрессом. Марина Иванова отметила, что человеку стоит чаще питаться ферментированными продуктами. По ее словам, они улучшают пищеварение и способствуют профилактике деменции. Эксперт посоветовала употреблять в пищу квашенные и кисломолочные продукты в период простудных заболеваний. Также они будут полезны во время переездов и недосыпов. В марте 2023 года диетолог, эндокринолог Антон Поляков отметил, что для правильного питания стоит разделить прием пищи на четыре части. Каждая часть должна содержать по 25% от дневной нормы.