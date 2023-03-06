Екатеринбуржцам назвали самые нестандартные букеты к 8 марта

В преддверии международного женского дня (8 марта) президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU необычными букетами цветов, подходящие для подарка. Также она отметила любимые виды цветов среди девушек.
«В нестандартный букет можно добавить крокусы, мускари и нарциссы и куда же без тюльпанов. Также, если грамотно посадить в саду вышеперечисленные цветы, то на следующий год они могут зацвести», — сказала Валентина Сафронова.
По ее словам, мимозы являются символом 8 марта, поэтому и самыми любимыми среди девушек. «Есть у них и минус, это то, что абхазские мимозы быстро сохнут, но уже придумали специальные растворы, дабы растение долго не портилось», — подытожила президент ассоциации российских флористов.
Ранее URA.RU сообщало, что уральские таможенники приняли в Екатеринбурге 233 тонны свежесрезанных цветов общей стоимостью более 1,2 млн. долларов в преддверии Международного женского дня. В ближайшую неделю ожидают шесть машин, в которых будет 55 тонн цветов.
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