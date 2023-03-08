Бойцы «Эспаньолы» пожелали оставаться женщинам прекрасными даже в самые трудные времена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцы воинского соединения «Эспаньола», собранного из числа футбольных фанатов, поздравили собственный женский отряд снайперов и всех женщин России с 8 марта. От лица соединения всем женщинам РФ пожелали оставаться самыми прекрасными даже в самые трудные времена.

«Наши бойцы красиво поздравили цветами наш отряд женщин-снайперов прямо на полигоне в ходе стрельб», — говорится в telegram-канале воинского соединения. Там добавили, что, несмотря на спорные исторические и политические корни праздника, каждая женщина в этот день с радостью принимает подарки и поздравления.

Командир одного из подразделений соединения с позывным «ПитБуль» пожелал всем российским женщинами оставаться прекрасными, невзирая на тяжесть происходящего. Все женщины являются любящими матерями, женами, дочерьми и сестрами, нашей опорой и одним из главных смыслов жизни, заключили в соединении «Эспаньола».

Бойцы фанатского соединения «Эспаньола» Фото: telegram-канал отряда «Эспаньола»