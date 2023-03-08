Отряд спецназначения поздравил женщин-снайперов с 8 марта. Фото

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Бойцы «Эспаньолы» пожелали оставаться женщинам прекрасными даже в самые трудные времена Фото:

Бойцы воинского соединения «Эспаньола», собранного из числа футбольных фанатов, поздравили собственный женский отряд снайперов и всех женщин России с 8 марта. От лица соединения всем женщинам РФ пожелали оставаться самыми прекрасными даже в самые трудные времена.

«Наши бойцы красиво поздравили цветами наш отряд женщин-снайперов прямо на полигоне в ходе стрельб», — говорится в telegram-канале воинского соединения. Там добавили, что, несмотря на спорные исторические и политические корни праздника, каждая женщина в этот день с радостью принимает подарки и поздравления.

Командир одного из подразделений соединения с позывным «ПитБуль» пожелал всем российским женщинами оставаться прекрасными, невзирая на тяжесть происходящего. Все женщины являются любящими матерями, женами, дочерьми и сестрами, нашей опорой и одним из главных смыслов жизни, заключили в соединении «Эспаньола».

Бойцы фанатского соединения «Эспаньола»
Фото:
Женщинам-снайперам отряда «Эспаньола» подарили цветы
Фото:

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Бойцы воинского соединения «Эспаньола», собранного из числа футбольных фанатов, поздравили собственный женский отряд снайперов и всех женщин России с 8 марта. От лица соединения всем женщинам РФ пожелали оставаться самыми прекрасными даже в самые трудные времена. «Наши бойцы красиво поздравили цветами наш отряд женщин-снайперов прямо на полигоне в ходе стрельб», — говорится в telegram-канале воинского соединения. Там добавили, что, несмотря на спорные исторические и политические корни праздника, каждая женщина в этот день с радостью принимает подарки и поздравления. Командир одного из подразделений соединения с позывным «ПитБуль» пожелал всем российским женщинами оставаться прекрасными, невзирая на тяжесть происходящего. Все женщины являются любящими матерями, женами, дочерьми и сестрами, нашей опорой и одним из главных смыслов жизни, заключили в соединении «Эспаньола».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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