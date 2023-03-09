СК опубликовал момент спасения ребенка из Нижневартовска, взятого в заложники отцом. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Ребенок здоров и его жизни ничего не угрожает сообщили в СК Фото:

Следственный комитет опубликовал кадры спасения ребенка, взятого в заложники своим отцом — экс-чиновником Нижневартовска Владимиром Широковым. Видео разместили в официальном telegram-канале следственного комитета ХМАО.

«Благодаря грамотному взаимодействию сотрудников правоохранительных служб подозреваемый задержан. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

Также в следственном управлении добавили, что по факту произошедшего сотрудники проводят следственные действия. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало. Что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. На место выехали экстренные службы города.

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Следственный комитет опубликовал кадры спасения ребенка, взятого в заложники своим отцом — экс-чиновником Нижневартовска Владимиром Широковым. Видео разместили в официальном telegram-канале следственного комитета ХМАО. «Благодаря грамотному взаимодействию сотрудников правоохранительных служб подозреваемый задержан. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. Также в следственном управлении добавили, что по факту произошедшего сотрудники проводят следственные действия. Устанавливаются причины произошедшего. Ранее URA.RU сообщало. Что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. На место выехали экстренные службы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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