Следственный комитет опубликовал кадры спасения ребенка, взятого в заложники своим отцом — экс-чиновником Нижневартовска Владимиром Широковым. Видео разместили в официальном telegram-канале следственного комитета ХМАО.
«Благодаря грамотному взаимодействию сотрудников правоохранительных служб подозреваемый задержан. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
Также в следственном управлении добавили, что по факту произошедшего сотрудники проводят следственные действия. Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало. Что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. На место выехали экстренные службы города.
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