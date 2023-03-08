В Пермском крае умерла известный врач-эпидемиолог

09 марта 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Врач-эпидемиолог проработала в медицинской отрасли более 50 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Березниках (Пермский край) ушла из жизни известный врач-эпидемиолог Людмила Ланге. Работе в медицинской отрасли она посвятила более 50 лет, неоднократно была отмечена благодарностями и почетными грамотами за добросовестный труд. «C прискорбием сообщаем, что на 75-м году ушла из жизни Людмила Ланге, отдавшая более 50 лет обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей города Березники и Пермского края. Коллеги вспоминают Людмилу Ивановну как грамотного организатора, руководителя, отзывчивого и доброго человека. Главным свойством ее характера была преданность избранному делу», — сообщается в группе краевой больницы имени Вагнера в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Людмила Ланге начинала свой трудовой путь в 1964 году с должности санитарного фельдшера Кизеловской санэпидстанции. Позже работала в Березниках врачом-эпидемиологом, возглавляла службу госпитальных эпидемиологов в городской больнице. Прощание состоится 10 марта 2023 года по адресу город Березники, улица Мамина-Сибиряка, 1б.

В Березниках (Пермский край) ушла из жизни известный врач-эпидемиолог Людмила Ланге. Работе в медицинской отрасли она посвятила более 50 лет, неоднократно была отмечена благодарностями и почетными грамотами за добросовестный труд. «C прискорбием сообщаем, что на 75-м году ушла из жизни Людмила Ланге, отдавшая более 50 лет обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей города Березники и Пермского края. Коллеги вспоминают Людмилу Ивановну как грамотного организатора, руководителя, отзывчивого и доброго человека. Главным свойством ее характера была преданность избранному делу», — сообщается в группе краевой больницы имени Вагнера в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Людмила Ланге начинала свой трудовой путь в 1964 году с должности санитарного фельдшера Кизеловской санэпидстанции. Позже работала в Березниках врачом-эпидемиологом, возглавляла службу госпитальных эпидемиологов в городской больнице. Прощание состоится 10 марта 2023 года по адресу город Березники, улица Мамина-Сибиряка, 1б.