В Пермском крае умерла известный врач-эпидемиолог

В Березниках (Пермский край) ушла из жизни известный врач-эпидемиолог Людмила Ланге. Работе в медицинской отрасли она посвятила более 50 лет, неоднократно была отмечена благодарностями и почетными грамотами за добросовестный труд.
«C прискорбием сообщаем, что на 75-м году ушла из жизни Людмила Ланге, отдавшая более 50 лет обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей города Березники и Пермского края. Коллеги вспоминают Людмилу Ивановну как грамотного организатора, руководителя, отзывчивого и доброго человека. Главным свойством ее характера была преданность избранному делу», — сообщается в группе краевой больницы имени Вагнера в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что Людмила Ланге начинала свой трудовой путь в 1964 году с должности санитарного фельдшера Кизеловской санэпидстанции. Позже работала в Березниках врачом-эпидемиологом, возглавляла службу госпитальных эпидемиологов в городской больнице. Прощание состоится 10 марта 2023 года по адресу город Березники, улица Мамина-Сибиряка, 1б.
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