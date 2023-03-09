Отец подростков, подравшихся с чиновником из мэрии в ХМАО, сообщил об обыске

09 марта 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Полицейские приехали проводить обыск, но Гулиев не открыл им Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Мегионе предприниматель Фаиг Гулиев, обвинивший в нападении на своего 15-летнего сына начальника отдела муниципального контроля Семена Голика, сообщил о попытке провести обыск. Отец подростка рассказал корреспонденту URA.RU, что к нему приехали силовики на четырех машинах, но он не открыл им дверь. «Мне сообщили, что появилось новое уголовное дело. Приехали с обыском на четырех машинах. Я не открыл дверь, на следующий день меня вызвали в полицию. Буду продавать дом, собирать деньги на адвокатов. Это я и мои дети — потерпевшая сторона, хотя это чиновник напал на моего ребенка. На нашу семью оказывают серьезное давление», — заявил Гулиев. Источник в силовых структурах Мегиона сообщил журналисту агентства, что уголовное дело возбуждено по статье 119 УК РФ (угроза убийством). «При этом Голик признан потерпевшей стороной. Подростки — это борцы 15 и 22 лет. Законность их пребывания в Ханты-Мансийском автономном округе под вопросом: у их отца ранее было административное наказание за нарушение регистрационного режима. Правоохранительные органы провели проверку и определились с потерпевшей стороной по делу», — уточняет инсайдер. В полиции Мегиона подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но подчеркнули, что пока в качестве подозреваемой стороны там подростки не фигурируют — расследование проводится в отношении неопределенного круга лиц. Ранее URA.RU писало о заявлении Гулиева о давлении на его бизнес. По словам предпринимателя, после инцидента с дракой в подъезде к нему зачастили сотрудники контролирующих органов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе предприниматель Фаиг Гулиев, обвинивший в нападении на своего 15-летнего сына начальника отдела муниципального контроля Семена Голика, сообщил о попытке провести обыск. Отец подростка рассказал корреспонденту URA.RU, что к нему приехали силовики на четырех машинах, но он не открыл им дверь. «Мне сообщили, что появилось новое уголовное дело. Приехали с обыском на четырех машинах. Я не открыл дверь, на следующий день меня вызвали в полицию. Буду продавать дом, собирать деньги на адвокатов. Это я и мои дети — потерпевшая сторона, хотя это чиновник напал на моего ребенка. На нашу семью оказывают серьезное давление», — заявил Гулиев. Источник в силовых структурах Мегиона сообщил журналисту агентства, что уголовное дело возбуждено по статье 119 УК РФ (угроза убийством). «При этом Голик признан потерпевшей стороной. Подростки — это борцы 15 и 22 лет. Законность их пребывания в Ханты-Мансийском автономном округе под вопросом: у их отца ранее было административное наказание за нарушение регистрационного режима. Правоохранительные органы провели проверку и определились с потерпевшей стороной по делу», — уточняет инсайдер. В полиции Мегиона подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но подчеркнули, что пока в качестве подозреваемой стороны там подростки не фигурируют — расследование проводится в отношении неопределенного круга лиц. Ранее URA.RU писало о заявлении Гулиева о давлении на его бизнес. По словам предпринимателя, после инцидента с дракой в подъезде к нему зачастили сотрудники контролирующих органов.