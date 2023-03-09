Юрист: ближайший соратник Навального попался на коррупционном скандале

09 марта 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Леонид Волков (внесен Минюстом в список иноагентов) сознался в причастности к коррупционному скандалу Фото: Анна Майорова © URA.RU Соратник заключенного блогера-оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) подтвердил участие в коррупционном скандале, где он лоббировал снятие санкций с собственников «Альфа-Групп». Об этом заявил юрист Илья Ремесло после признания Волкова в отправлении главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письма о снятии санкций с владельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. «Появилась информация, что Волков лоббирует снятие западных санкций с совладельца „Альфа-Групп“ Михаила Фридмана и других собственников компании», — написал Ремесло в своем telegram-канале. По его словам, Волков решил «поторговать влиянием», взяв деньги за просьбу к ЕС исключить Фридмана из списка санкций. Об этом сообщал и журналист Армен Гаспарян, отметив, что Волков своими действиями подорвал доверие к себе со стороны коллег из ФБК (запрещенная в РФ организация, внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, признана иноагентом и ликвидирована по решению суда). Отмечается, что ранее в сети появились фотографии письма на имя Борреля с подписью соратника Навального. Леонид Волков лично признал подлинность письма и подписи, а также заявил о приостановке своей деятельности на посту председателя правления фонда Навального. Илья Ремесло уточняет, что в письме Волков просит исключить собственников «Альфа-Групп» из санкционных списков, так как они не одобряют политику президента России Владимира Путина. Санкции против РФ страны Евросоюза ввели в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман. Летом он вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым подавал иск против Совета Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соратник заключенного блогера-оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) подтвердил участие в коррупционном скандале, где он лоббировал снятие санкций с собственников «Альфа-Групп». Об этом заявил юрист Илья Ремесло после признания Волкова в отправлении главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письма о снятии санкций с владельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. «Появилась информация, что Волков лоббирует снятие западных санкций с совладельца „Альфа-Групп“ Михаила Фридмана и других собственников компании», — написал Ремесло в своем telegram-канале. По его словам, Волков решил «поторговать влиянием», взяв деньги за просьбу к ЕС исключить Фридмана из списка санкций. Об этом сообщал и журналист Армен Гаспарян, отметив, что Волков своими действиями подорвал доверие к себе со стороны коллег из ФБК (запрещенная в РФ организация, внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, признана иноагентом и ликвидирована по решению суда). Отмечается, что ранее в сети появились фотографии письма на имя Борреля с подписью соратника Навального. Леонид Волков лично признал подлинность письма и подписи, а также заявил о приостановке своей деятельности на посту председателя правления фонда Навального. Илья Ремесло уточняет, что в письме Волков просит исключить собственников «Альфа-Групп» из санкционных списков, так как они не одобряют политику президента России Владимира Путина. Санкции против РФ страны Евросоюза ввели в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман. Летом он вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым подавал иск против Совета Евросоюза.