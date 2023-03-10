Екатеринбурженки массово продают полученные на 8 Марта подарки. Скрин

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Акция по раздаче цветов на Алом поле. Челябинск, тюльпаны, букет, 8марта, цветы, международный женский день, весна
Самым популярным непонравившимся подарком на 8 Марта оказалась парфюмерная вода Фото:

Женщины Екатеринбурга распродают непонравившиеся подарки на Международный женский день (8 Марта). Объявления о продажах появились на сайте Avito.

Парфюмерная вода стала самым популярным непонравившимся подарком среди женщин. Единственной причиной продажи является — неподходящий аромат. Также на площадке продаются золотые серьги за 14 тысяч рублей, которые оказались слишком большие для ушей екатеринбурженки. Одна из необычных позиций на сайте — подгузники. «Подарили на 8 Марта, но мы используем другие», — объяснила женщина причину продажи.

Помимо вышеперечисленных товаров, на сайте выставили плюшевого медведя за 10 тысяч рублей, который оказался ненужным для жительницы столицы Урала. Еще ненадобными подарками стали наборы средств для ухода за телом, их цена варьируется от одной до трех тысяч рублей.

Ранее президент ассоциации российских флористов назвала екатеринбуржцам нестандартные букеты к 8 марта. Основными цветами для такого подарка стали крокусы, мускари и нарциссы.

В Екатеринбурге женщины продают непонравившиеся подарки на 8 марта
В Екатеринбурге женщины продают непонравившиеся подарки на 8 марта
На сайте Avito продают подаренные духи на 8 марта
На сайте Avito продают подаренные духи на 8 марта
Из-за размера украшений екатеринбурженка продает подарок на 8 марта
Из-за размера украшений екатеринбурженка продает подарок на 8 марта
Жительница столицы Урала продает подгузники, подаренные на 8 марта
Жительница столицы Урала продает подгузники, подаренные на 8 марта
В Екатеринбурге продают ненужного плюшевого медведя за 10 тысяч рублей
В Екатеринбурге продают ненужного плюшевого медведя за 10 тысяч рублей
Подаренный на 8 марта набор для ухода за телом продают за тысячу рублей
Подаренный на 8 марта набор для ухода за телом продают за тысячу рублей

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Женщины Екатеринбурга распродают непонравившиеся подарки на Международный женский день (8 Марта). Объявления о продажах появились на сайте Avito. Парфюмерная вода стала самым популярным непонравившимся подарком среди женщин. Единственной причиной продажи является — неподходящий аромат. Также на площадке продаются золотые серьги за 14 тысяч рублей, которые оказались слишком большие для ушей екатеринбурженки. Одна из необычных позиций на сайте — подгузники. «Подарили на 8 Марта, но мы используем другие», — объяснила женщина причину продажи. Помимо вышеперечисленных товаров, на сайте выставили плюшевого медведя за 10 тысяч рублей, который оказался ненужным для жительницы столицы Урала. Еще ненадобными подарками стали наборы средств для ухода за телом, их цена варьируется от одной до трех тысяч рублей. Ранее президент ассоциации российских флористов назвала екатеринбуржцам нестандартные букеты к 8 марта. Основными цветами для такого подарка стали крокусы, мускари и нарциссы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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