09 марта 2023

Пермские предприятия планируют создать 2,5 тысяч рабочих мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Моторостроители, архив, деталь, пм, пермские моторы, завод, сборочный цех, тюменские моторостроители, тмпо
«Пермские моторы» запустят производство авиационных двигателей Фото:

В Перми прошло заседание экспертов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». На заседании были рассмотрены заявки пяти пермских предприятий на получение статуса резиденов экономической зоны. В планах у потенциальных резидентов инвестировать десятки миллиардов в производство и создать более 2,5 тысяч рабочих мест, сообщает сайт краевого правительства.

«Общий объем инвестиций первых пяти потенциальных резидентов по результатам реализации их проектов составит порядка 58,7 млрд руб. Благодаря реализации этих проектов в Пермском крае появится примерно 2,5 тыс. рабочих мест», — передает сайт кабмина.

Один из потенциальных резидентов, АО «ОДК-Пермские моторы», заявил о планах запустить производство авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. В «Пермской судоверфи» рассказали, что предприятие проведет модернизацию мощностей по выпуску металлоконструкций, причальных комплексов и судов. «Стелла Пластик» создаст производство экологических изделий из ПВХ для отделки помещений. «Осенцовский сталепрокатный завод» займется новым производством сортового проката, а «Форпласт» наладит производство полиэтиленовых, микронизированных и окисленных восков. Представленные планы были поддержаны экспертами, заявки всех компаний были одобрены.

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В Перми прошло заседание экспертов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». На заседании были рассмотрены заявки пяти пермских предприятий на получение статуса резиденов экономической зоны. В планах у потенциальных резидентов инвестировать десятки миллиардов в производство и создать более 2,5 тысяч рабочих мест, сообщает сайт краевого правительства. «Общий объем инвестиций первых пяти потенциальных резидентов по результатам реализации их проектов составит порядка 58,7 млрд руб. Благодаря реализации этих проектов в Пермском крае появится примерно 2,5 тыс. рабочих мест», — передает сайт кабмина. Один из потенциальных резидентов, АО «ОДК-Пермские моторы», заявил о планах запустить производство авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. В «Пермской судоверфи» рассказали, что предприятие проведет модернизацию мощностей по выпуску металлоконструкций, причальных комплексов и судов. «Стелла Пластик» создаст производство экологических изделий из ПВХ для отделки помещений. «Осенцовский сталепрокатный завод» займется новым производством сортового проката, а «Форпласт» наладит производство полиэтиленовых, микронизированных и окисленных восков. Представленные планы были поддержаны экспертами, заявки всех компаний были одобрены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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