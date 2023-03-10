В ХМАО задержали участников массовой драки

В Нижневартовске задержали троих участников массовой драки

11 марта 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

В администрации Нижневартовска сообщили о задержании трех участников массовой драки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) задержаны трое участников массовой драки на площади Нефтяников, которая произошла вечером 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «По имеющейся в администрации города информации, три участника инцидента задержаны. Материалы передадут в следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказало, что 10 марта в Нижневартовске на площади Нефтяников произошла драка. По одной из версий очевидцев, молодой человек напал на сотрудников полиции. Дело возбуждено по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей.

В Нижневартовске (ХМАО) задержаны трое участников массовой драки на площади Нефтяников, которая произошла вечером 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «По имеющейся в администрации города информации, три участника инцидента задержаны. Материалы передадут в следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказало, что 10 марта в Нижневартовске на площади Нефтяников произошла драка. По одной из версий очевидцев, молодой человек напал на сотрудников полиции. Дело возбуждено по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей.