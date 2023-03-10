В ХМАО задержали участников массовой драки

В Нижневартовске (ХМАО) задержаны трое участников массовой драки на площади Нефтяников, которая произошла вечером 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«По имеющейся в администрации города информации, три участника инцидента задержаны. Материалы передадут в следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU рассказало, что 10 марта в Нижневартовске на площади Нефтяников произошла драка. По одной из версий очевидцев, молодой человек напал на сотрудников полиции. Дело возбуждено по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей.
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