В боях по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб Евгений Васильков из Ирбита Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города.
«Евгений Васильков встал на защиту интересов нашей Родины. Он с честью и до конца выполнил свой гражданский долг», — пишет пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Евгеним Васильковым состоится 12 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00, пояснили в администрации Ирбита.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса.
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