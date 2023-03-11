В боях за ДНР погиб солдат из Свердловской области. Фото

12 марта 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

В ходе спецоперации погиб ирбитчанин Евгений Васильков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боях по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб Евгений Васильков из Ирбита Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города. «Евгений Васильков встал на защиту интересов нашей Родины. Он с честью и до конца выполнил свой гражданский долг», — пишет пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Евгеним Васильковым состоится 12 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00, пояснили в администрации Ирбита. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Прощание с Васильковым состоится 12 марта Фото: сообщество «Ирбит. Официально» в соцсети «ВКонтакте»

В боях по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб Евгений Васильков из Ирбита Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города. «Евгений Васильков встал на защиту интересов нашей Родины. Он с честью и до конца выполнил свой гражданский долг», — пишет пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Евгеним Васильковым состоится 12 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00, пояснили в администрации Ирбита. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса.