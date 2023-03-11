11 марта 2023
10 марта 2023

В боях за ДНР погиб солдат из Свердловской области. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В ходе спецоперации погиб ирбитчанин Евгений Васильков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В боях по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб Евгений Васильков из Ирбита Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города.

«Евгений Васильков встал на защиту интересов нашей Родины. Он с честью и до конца выполнил свой гражданский долг», — пишет пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с Евгеним Васильковым состоится 12 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00, пояснили в администрации Ирбита.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса.

Прощание с Васильковым состоится 12 марта
Фото:

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В боях по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб Евгений Васильков из Ирбита Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города. «Евгений Васильков встал на защиту интересов нашей Родины. Он с честью и до конца выполнил свой гражданский долг», — пишет пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Евгеним Васильковым состоится 12 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00, пояснили в администрации Ирбита. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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