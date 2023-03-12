Тюменец пробил голову знакомому ножкой от стола

13 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Тюменца отправили в СИЗО за нападение на знакомого Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Тюмени отправился под арест за нападение на знакомого, которому он проломил голову ножкой от стола. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюмени заключили под стражу Андрея Новикова, 1987 года рождения. 9 марта он деревянной ножкой от стола разбил окно квартиры знакомого, а затем зашел в подъезд, постучал в дверь и напал на открывшего ее мужчину, нанеся ему этой же ножкой несколько ударов. Потерпевший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину обвиняют по статье 111 УК РФ, а именно — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В СИЗО Новиков будет находиться до 20 мая.

Житель Тюмени отправился под арест за нападение на знакомого, которому он проломил голову ножкой от стола. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюмени заключили под стражу Андрея Новикова, 1987 года рождения. 9 марта он деревянной ножкой от стола разбил окно квартиры знакомого, а затем зашел в подъезд, постучал в дверь и напал на открывшего ее мужчину, нанеся ему этой же ножкой несколько ударов. Потерпевший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину обвиняют по статье 111 УК РФ, а именно — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В СИЗО Новиков будет находиться до 20 мая.