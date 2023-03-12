12 марта 2023
11 марта 2023

Тюменец пробил голову знакомому ножкой от стола

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Тюменца отправили в СИЗО за нападение на знакомого Фото:

Житель Тюмени отправился под арест за нападение на знакомого, которому он проломил голову ножкой от стола. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тюмени заключили под стражу Андрея Новикова, 1987 года рождения. 9 марта он деревянной ножкой от стола разбил окно квартиры знакомого, а затем зашел в подъезд, постучал в дверь и напал на открывшего ее мужчину, нанеся ему этой же ножкой несколько ударов. Потерпевший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Мужчину обвиняют по статье 111 УК РФ, а именно — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В СИЗО Новиков будет находиться до 20 мая.

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Житель Тюмени отправился под арест за нападение на знакомого, которому он проломил голову ножкой от стола. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюмени заключили под стражу Андрея Новикова, 1987 года рождения. 9 марта он деревянной ножкой от стола разбил окно квартиры знакомого, а затем зашел в подъезд, постучал в дверь и напал на открывшего ее мужчину, нанеся ему этой же ножкой несколько ударов. Потерпевший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину обвиняют по статье 111 УК РФ, а именно — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В СИЗО Новиков будет находиться до 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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