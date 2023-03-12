На челябинском заводе олигарха Зюзина назначили нового директора

Перед новым директором метзавода в Чебаркуле поставили масштабные задачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За заводе «Уральская кузница» в Чебаркуле (Челябинская область), входящего в структуру холдинга «Мечел» Игоря Зюзина, назначили нового управляющего директора. Как сообщила пресс-служба холдинга, им стал Даниил Мергенев.

«Управляющим директором завода „Уральская кузница“ в Чебаркуле назначен Даниил Мергенев, ранее занимавший должность директора управления по операционной деятельности предприятия. На этом посту он сменил Виктора Маценко», — сообщили в «Мечеле».

В металлургическом холдинге отметили, что карьерный путь Мергенева связан с работой на металлургических предприятиях «Мечела» в регионе. Начинал работу сталеваром. В настоящее время перед назначенцем стоят крупные производственные задачи.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев сообщил, что компания ценит вклад ушедшего Виктора Маценко в развитие «Уральской кузницы». За 34 года работы на предприятиях «Мечела» бывший руководитель смог вывести производство на новый уровень, реализовав множество проектов.