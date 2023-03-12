Челябинский депутат Госдумы сообщила подробности об обязательных значках для школьников

Стильные значки должны стать элементом школьной формы, считает Яна Лантратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в Минпросвещения РФ поддержали ее идею о внедрении обязательных значков для школьников. Их дизайн будут разрабатывать сами дети, а значки будут бесплатными для их родителей, рассказала депутат в социальных сетях.

«В ответе на мой запрос, замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев поддержал мою идею о введении школьных значков в качестве элемента школьной формы. Вопросы разработки и утверждения дизайна значков будут дополнительно проработаны совместно с Российским движением детей и молодежи „Движение первых“», — рассказа Лантратова в своем telegram-канале.

Как сообщила депутат, дизайн значков должны согласовать дети, чтобы они хотели их носить. Кроме того, нельзя перекладывать покупку значков на родителей.

«На мой взгляд, за основу дизайна стоит взять российский триколор. Он и должен стать детским патриотическим символом. Также можно подумать об изображении на значке школы. Ведь патриотизм, как известно, начинается с малого. Но решать детям», — заключила Лантратова.