Бывший статусный пермский чиновник пишет стихи по мотивам Библии

Сборник стихов экс-чиновника называется «Библейские сюжеты»
Экс-глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов выпустил сборник стихов «Библейские сюжеты». Информация об этом появилась на странице бывшего чиновника в социальной сети «ВКонтакте».
«Сборник стихов „Библейские сюжеты“ подходит для аудитории различного возраста. В нем переданы основное содержание таких известных сюжетов, как „Сотворение мира“, „Вавилонская башня“, „Содом и Гоморра“ и другие», — написал на своей странице Иванов.
По словам поэта, книга поможет стать умнее, мудрее и добрее. Приобрести сборник стихов можно в интернет-магазине за 150 рублей.
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