13 марта 2023

Бывший статусный пермский чиновник пишет стихи по мотивам Библии

© Служба новостей «URA.RU»
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Иконописная мастерская. Пермь, библия, книга, кисточки
Сборник стихов экс-чиновника называется «Библейские сюжеты» Фото:

Экс-глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов выпустил сборник стихов «Библейские сюжеты». Информация об этом появилась на странице бывшего чиновника в социальной сети «ВКонтакте».

«Сборник стихов „Библейские сюжеты“ подходит для аудитории различного возраста. В нем переданы основное содержание таких известных сюжетов, как „Сотворение мира“, „Вавилонская башня“, „Содом и Гоморра“ и другие», — написал на своей странице Иванов.

По словам поэта, книга поможет стать умнее, мудрее и добрее. Приобрести сборник стихов можно в интернет-магазине за 150 рублей.

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Экс-глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов выпустил сборник стихов «Библейские сюжеты». Информация об этом появилась на странице бывшего чиновника в социальной сети «ВКонтакте». «Сборник стихов „Библейские сюжеты“ подходит для аудитории различного возраста. В нем переданы основное содержание таких известных сюжетов, как „Сотворение мира“, „Вавилонская башня“, „Содом и Гоморра“ и другие», — написал на своей странице Иванов. По словам поэта, книга поможет стать умнее, мудрее и добрее. Приобрести сборник стихов можно в интернет-магазине за 150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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