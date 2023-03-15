15 марта 2023

Экс-советник Трампа: РФ справилась с ответом США и НАТО на украинский кризис

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден не прикладывал усилий для решения украинского конфликта, считает Джон Болтон (на фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководство России смогло предотвратить решительный ответ на украинский кризис со стороны США и их партнеров по НАТО. Такое заявление сделал бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон.

«Российское руководство мастерски предотвратило ответ НАТО (и США — прим. URA.RU), который был бы достаточно решительным для того, чтобы обеспечить скорое и победоносное завершение конфликта», — заявил Джон Болтон для The Wall Street Journal. По словам политика, Североатлантический альянс «испугался угроз со стороны РФ», касаемо эскалации украинского конфликта. При этом президент США Джо Байден не прикладывал усилий для его предотвращения, заключил экс-советник Трампа.

Ранее Болтон раскритиковал действия Байдена в области обороны США. Он заявил, что Китай, Россия и Иран наращивают свою мощь, пока государство под началом нынешнего президента «сидит на месте и бездействует», передает MK.RU.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Руководство России смогло предотвратить решительный ответ на украинский кризис со стороны США и их партнеров по НАТО. Такое заявление сделал бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон. «Российское руководство мастерски предотвратило ответ НАТО (и США — прим. URA.RU), который был бы достаточно решительным для того, чтобы обеспечить скорое и победоносное завершение конфликта», — заявил Джон Болтон для The Wall Street Journal. По словам политика, Североатлантический альянс «испугался угроз со стороны РФ», касаемо эскалации украинского конфликта. При этом президент США Джо Байден не прикладывал усилий для его предотвращения, заключил экс-советник Трампа. Ранее Болтон раскритиковал действия Байдена в области обороны США. Он заявил, что Китай, Россия и Иран наращивают свою мощь, пока государство под началом нынешнего президента «сидит на месте и бездействует», передает MK.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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