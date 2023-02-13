Экс-советник президента США двумя словами описал Путина

Экс-советник президента США назвал Путина жестким и хладнокровным

13 февраля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Путин является уверенным в себе профессионалом, заявил Джон Болтон Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org CC BY-SA 2.0 Президент России Владимир Путин представляет собой жесткого и хладнокровного человека, который осознает значимость и возможности той страны, которую он возглавляет. Такое мнение выразил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. «Владимир Путин это жесткий и хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — заявил Болтон в интервью youtube-каналу Public Broadcasting Service . Он добавил, что Путин знаком с английским языком и понимает английскую речь без переводчика, что является его большим преимуществом. Президент России искренне считает, что распад СССР в 1991 году является нелегитимным и представляет собой большую геополитическую катастрофу прошлого века, отметил Болтон. Ранее обозреватель Ясир Абдель Азиз выразил мнение, что Владимир Путин заслуживает звание «человека года». Он объяснил свое мнение тем, что президент России имеет самое большое влияние на события в мире.

Президент России Владимир Путин представляет собой жесткого и хладнокровного человека, который осознает значимость и возможности той страны, которую он возглавляет. Такое мнение выразил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. «Владимир Путин это жесткий и хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — заявил Болтон в интервью youtube-каналу Public Broadcasting Service. Он добавил, что Путин знаком с английским языком и понимает английскую речь без переводчика, что является его большим преимуществом. Президент России искренне считает, что распад СССР в 1991 году является нелегитимным и представляет собой большую геополитическую катастрофу прошлого века, отметил Болтон. Ранее обозреватель Ясир Абдель Азиз выразил мнение, что Владимир Путин заслуживает звание «человека года». Он объяснил свое мнение тем, что президент России имеет самое большое влияние на события в мире.