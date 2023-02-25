Экс-посол США обвинил Макрона в конфликтах внутри НАТО

25 февраля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Джон Болтон заявил, что в НАТО есть «трещины», которыми может «воспользоваться» Путин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Во многих внутренних конфликтах НАТО виноват президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление сделал экс-посол США в ООН, советник бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон. «Внутри НАТО существует напряженность, отчасти вызванная президентом Франции Макроном. [Президент РФ Владимир] Путин и другие в Кремле считают, что в альянсе есть трещины, которыми они могут воспользоваться», — сказал Джон Болтон в интервью для ZDFheute . Также советник Трампа раскритиковал политику Евросоюза в отношении к Украине. По его словам, странам ЕС не хватает «силы воли», чтобы вести боевые действия в долгосрочной перспективе. Ранее Макрон раскритиковал США, которые так же являются членами НАТО, за искусственное завышение стоимости энергоносителей, поставляемых в другие страны. Он также заявил, что экономическое господство Вашингтона за счет других европейских государств просто неприемлемо, напоминает «Утро.ру».

Во многих внутренних конфликтах НАТО виноват президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление сделал экс-посол США в ООН, советник бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон. «Внутри НАТО существует напряженность, отчасти вызванная президентом Франции Макроном. [Президент РФ Владимир] Путин и другие в Кремле считают, что в альянсе есть трещины, которыми они могут воспользоваться», — сказал Джон Болтон в интервью для ZDFheute. Также советник Трампа раскритиковал политику Евросоюза в отношении к Украине. По его словам, странам ЕС не хватает «силы воли», чтобы вести боевые действия в долгосрочной перспективе. Ранее Макрон раскритиковал США, которые так же являются членами НАТО, за искусственное завышение стоимости энергоносителей, поставляемых в другие страны. Он также заявил, что экономическое господство Вашингтона за счет других европейских государств просто неприемлемо, напоминает «Утро.ру».