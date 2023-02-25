Экс-посол США обвинил Макрона в конфликтах внутри НАТО

Во многих внутренних конфликтах НАТО виноват президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление сделал экс-посол США в ООН, советник бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон.
«Внутри НАТО существует напряженность, отчасти вызванная президентом Франции Макроном. [Президент РФ Владимир] Путин и другие в Кремле считают, что в альянсе есть трещины, которыми они могут воспользоваться», — сказал Джон Болтон в интервью для
Также советник Трампа раскритиковал политику Евросоюза в отношении к Украине. По его словам, странам ЕС не хватает «силы воли», чтобы вести боевые действия в долгосрочной перспективе.
Ранее Макрон раскритиковал США, которые так же являются членами НАТО, за искусственное завышение стоимости энергоносителей, поставляемых в другие страны. Он также заявил, что экономическое господство Вашингтона за счет других европейских государств просто неприемлемо, напоминает «Утро.ру».
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