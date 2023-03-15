В ХМАО к выходным вернется сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО синоптики к концу рабочей недели ожидают возвращение метелей и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«18 марта днем в ХМАО ожидается ветер северо-западный 9-14 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха: ночью от -1 до -6 градусов, в отдельных районах до -15 градусов, днем от +2 до -3, местами до -8. Прогнозируются облачная погода и осадки в виде мокрого снега, местами умеренный снег», — сообщают синоптики на сайте управления.

В пятницу 17 марта синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем от +2 до +7, а ночью от 0 до -5 градусов, ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС просит жителей ХМАО оставаться дома, а водителей быть предельно внимательными на дорогах. Предупреждение связано с неблагоприятными погодными условиями.