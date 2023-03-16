Свердловские полицейские рассказали, на основании чего обвинили Ройзмана*

Свердловские силовики: экстремистский пост был опубликован самим Евгением Ройзманом*

По версии силовиков, спорный пост опубликован именно Ройзманом* Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские полицейские утверждают, что экстремистский пост был опубликован самим экс-мэром уральской столицы Евгением Ройзманом* (признан иноагентом в РФ). Проверка, которую инициировали силовики, подтвердила информацию, передает корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского суда.

«Полицейский, составлявший протокол, рассказывает, об обнаружении поста в соцсети. По его словам, спорный пост опубликован именно Ройзманом. Проверка силовиков подтвердила это», — передает журналист URA.RU из зала суда.

Ранее URA.RU писало, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали полицейские. Причиной задержания стал пост экстремистского характера в соцсети. Суд над Ройзманом стартовал 16 марта 2023 в Ленинском суде города. Позже свое мнение по поводу задержания Ройзмана высказала журналистика Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов